Прогноз погоди на Харківщині на завтра, 27 листопада

Ожеледиця на дорозі. Ілюстративне фото: Укравтодор

У Харкові та області у середу, 27 листопада, очікується хмарна погода. Температура повітря коливатиметься у межах -5...+4 °С.

Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 27 листопада

Завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман, а на дорогах місцями ожеледиця.

Прогнозують вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря:

вночі — -5...0 °С;

вдень — -1...+4 °С.

У Харкові також день пройде без істотних опадів, вночі та вранці буде слабкий туман. Очікується змінний вітер, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі — -2...0 °С;

вдень — +1...+3 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили про сильні заморозки завтра в областях.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, вночі 27 листопада температура повітря місцями буде до -11 °С.