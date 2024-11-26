Прогноз погоди на Харківщині на завтра, 27 листопада

Синоптики прогнозують небезпечну погоду на Харківщині завтра
У Харкові та області у середу, 27 листопада, очікується хмарна погода. Температура повітря коливатиметься у межах -5...+4 °С.
Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 27 листопада
Завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман, а на дорогах місцями ожеледиця.
Прогнозують вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря:
- вночі — -5...0 °С;
- вдень — -1...+4 °С.
У Харкові також день пройде без істотних опадів, вночі та вранці буде слабкий туман. Очікується змінний вітер, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -2...0 °С;
- вдень — +1...+3 °С.
Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили про сильні заморозки завтра в областях.
А за словами народного синоптика Наталки Діденко, вночі 27 листопада температура повітря місцями буде до -11 °С.
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