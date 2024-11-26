Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Синоптики прогнозують небезпечну погоду на Харківщині завтра arrow

Синоптики прогнозують небезпечну погоду на Харківщині завтра

26 листопада 2024 20:18
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на Харківщині на завтра, 27 листопада
Ожеледиця на дорозі. Ілюстративне фото: Укравтодор
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Харкові та області у середу, 27 листопада, очікується хмарна погода. Температура повітря коливатиметься у межах -5...+4 °С.

Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Погода на Харківщині 27 листопада

Завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман, а на дорогах місцями ожеледиця.

Прогнозують вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря:

  • вночі — -5...0 °С;
  • вдень — -1...+4 °С.

У Харкові також день пройде без істотних опадів, вночі та вранці буде слабкий туман. Очікується змінний вітер, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — -2...0 °С; 
  • вдень — +1...+3 °С.
null
Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили про сильні заморозки завтра в областях.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, вночі 27 листопада температура повітря місцями буде до -11 °С.

погода Харків Харківська область листопад синоптик прогноз погоди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:40 Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра

20:30 Пушич хоче переглянути умови співпраці з Шахтарем

20:22 Деякі області накриє мокрий сніг — прогноз погоди на завтра

20:18 Синоптики прогнозують небезпечну погоду на Харківщині завтра

20:00 Повістки через Резерв+ — у Міноборони зробили заяву

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

19:46 Син Шевченка пішов з Челсі через батька, Абрамовича та Берлусконі

19:36 В Армії+ запустили новий курс для військових — деталі

19:07 На відпочинок з наркотиками — прикордонники затримали одеситку

19:04 У ГУР пояснили, як Росія намагається дестабілізувати українців

18:49 У ДСНС показали наслідки авіаудару по Сумах — двоє загиблих

20:40 Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра

20:30 Пушич хоче переглянути умови співпраці з Шахтарем

20:22 Деякі області накриє мокрий сніг — прогноз погоди на завтра

20:18 Синоптики прогнозують небезпечну погоду на Харківщині завтра

20:00 Повістки через Резерв+ — у Міноборони зробили заяву

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

19:46 Син Шевченка пішов з Челсі через батька, Абрамовича та Берлусконі

19:36 В Армії+ запустили новий курс для військових — деталі

19:07 На відпочинок з наркотиками — прикордонники затримали одеситку

19:04 У ГУР пояснили, як Росія намагається дестабілізувати українців

18:49 У ДСНС показали наслідки авіаудару по Сумах — двоє загиблих

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК