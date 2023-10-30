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Синоптики прогнозируют прохладный и туманный день - погода в Харькове сегодня

30 октября 2023 07:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на 30 октября.
Туман в городе. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

30 октября в Харькове и Харьковской области ожидается прохладная погода. По данным синоптиков, дождей не будет, но следует обратить внимание на туман ночью.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В области будет облачно с небольшими прояснениями, и осадков не ожидается. Однако ночью возможен туман.

Скорость ветра будет достаточно умеренной, с направлением с юго-запада и скоростью от 7 до 12 м/с. Ночные температуры поднимутся до +3...+8°C, а днем ожидается +13...+18°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Какая будет погода в Харькове 30 октября

В самом Харькове также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер дует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет +5...7°C , а днем ожидается +15...17°C. Вечером небо будет покрыто облаками, но без дождей.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что по прогнозам синоптиков, в конце октября и начале ноября в Украине ожидается аномально теплая погода из-за поступления воздушных масс с южных широт.

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