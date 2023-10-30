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Синоптики прогнозують прохолодний та туманний день — погода у Харкові сьогодні

30 жовтня 2023 07:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 30 жовтня
Туман у місті. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

30 жовтня у Харкові та Харківській області очікується прохолодна погода. За даними синоптиків, дощів не буде, але варто звернути увагу на туман уночі.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харківській області 30 жовтня

В області спостерігатиметься хмарне небо з невеликими проясненнями, і опадів не очікується. Однак уночі можливий туман.

Швидкість вітру буде досить помірною, з напрямком із південного заходу та швидкістю від 7 до 12 м/с. Нічні температури піднімуться до +3...+8°C , а вдень очікується +13...+18°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Якою буде погода в Харкові 30 жовтня

У самому місті Харкові також очікується мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер дме з південного заходу зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +5...7°C , а вдень очікується +15...17°C . Увечері небо буде вкрите хмарами, але без дощів.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, наприкінці жовтня та на початку листопада в Україні очікується аномально тепла погода через надходження повітряних мас з південних широт.

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