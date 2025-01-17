Погода в Харькове 18 января - ожидаются морозы

Люди в Харькове. Иллюстративное фото: Ґвара Медіа

В Харькове и области в субботу, 18 января, ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+5 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Погода на Харьковщине 18 января

Завтра синоптики прогнозируют облачную погоду в регионе без существенных осадков. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -2...+3 °С; днем 0...+5 °С.

В Харькове также не прогнозируют осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в городе ночью будет около 0 °С, днем — +2...+4 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом на январь. По ее словам, 30 января ожидается чрезвычайно теплая погода - до +20 °С.

А синоптики Meteoprog предупреждали, что во второй половине этой недели западные воздушные массы принесут в Украину потепление и оттепель.