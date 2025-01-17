Погода у Харкові 18 січня - очікуються морози

Люди в Харкові. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

У Харкові та області у суботу, 18 січня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься у межах -2...+5 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 18 січня

Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду в регіоні без істотних опадів. Очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -2...+3 °С; вдень 0...+5 °С.

У Харкові також не прогнозують опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у місті вночі буде близько 0 °С, вдень — +2...+4 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко здивувала прогнозом на січень. За її словами, 30 січня очікується надзвичайно тепла погода — до +20 °С.

А синоптики Meteoprog попереджали, що у другій половині цього тижня західні повітряні маси принесуть в Україну потепління й відлигу.