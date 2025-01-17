Погода у Харкові 18 січня - очікуються морози

Синоптики прогнозують у Харкові ідеальну зимову погоду завтра
У Харкові та області у суботу, 18 січня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься у межах -2...+5 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 18 січня
Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду в регіоні без істотних опадів. Очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -2...+3 °С;
- вдень 0...+5 °С.
У Харкові також не прогнозують опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у місті вночі буде близько 0 °С, вдень — +2...+4 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко здивувала прогнозом на січень. За її словами, 30 січня очікується надзвичайно тепла погода — до +20 °С.
А синоптики Meteoprog попереджали, що у другій половині цього тижня західні повітряні маси принесуть в Україну потепління й відлигу.
Читайте Новини.LIVE!