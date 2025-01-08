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Синоптики прогнозируют весеннее тепло в Харькове завтра

8 января 2025 14:13
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Харькове 9 января - будет тепло, но ветрено
Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Харків Times
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове и области в четверг, 9 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+9 °С.

Об этом сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.

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В Харьковской области будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, а днем будет без существенных осадков. В то же время ночью ожидается слабый туман и юго-западный ветер, 7-12 м/с. Днем направление изменится и будет северо-западным, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +2...+7 °С;
  • днем +4...+9 °С.

В Харькове ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Возможен слабый туман.

Ночью ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, а днем — северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +3...+5 °С;
  • днем +5...+7 °С.
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Скриншот поста РЦГМ

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

А в Киеве пройдет небольшой дождь. Кроме того, возможен сильный юго-западный ветер.

погода Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды

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