Погода в Харькове 9 января - будет тепло, но ветрено

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Харків Times

В Харькове и области в четверг, 9 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+9 °С.

Об этом сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Харьковщине 9 января

В Харьковской области будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, а днем будет без существенных осадков. В то же время ночью ожидается слабый туман и юго-западный ветер, 7-12 м/с. Днем направление изменится и будет северо-западным, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +2...+7 °С;

днем +4...+9 °С.

В Харькове ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Возможен слабый туман.

Ночью ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, а днем — северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +3...+5 °С;

днем +5...+7 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

А в Киеве пройдет небольшой дождь. Кроме того, возможен сильный юго-западный ветер.