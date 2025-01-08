Погода у Харкові 9 січня - буде тепло, але вітряно

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Харків Times

У Харкові та області у четвер, 9 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +2...+9 °С.

Про це повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 9 січня

У Харківській області буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями пройде невеликий дощ, а вдень буде без істотних опадів. Водночас вночі очікується слабкий туман та південно-західний вітер, 7-12 м/с. Вдень напрямок зміниться та буде північно- західним, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +2...+7 °С;

вдень +4...+9 °С.

У Харкові вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Можливий слабкий туман.

Вночі вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, а вдень — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +3...+5 °С;

вдень +5...+7 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується сильний вітер з поривами до 20 м/с.

А у Києві пройде невеликий дощ. Крім того, можливий сильний південно-західний вітер.