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Синоптики прогнозують весняне тепло в Харкові завтра

8 січня 2025 14:13
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 9 січня - буде тепло, але вітряно
Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Харків Times
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та області у четвер, 9 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +2...+9 °С.

Про це повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

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У Харківській області буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями пройде невеликий дощ, а вдень буде без істотних опадів. Водночас вночі очікується слабкий туман та південно-західний вітер, 7-12 м/с. Вдень напрямок зміниться та буде північно- західним, 5-10 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі +2...+7 °С; 
  • вдень +4...+9 °С.

У Харкові вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Можливий слабкий туман.

Вночі вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, а вдень — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +3...+5 °С; 
  • вдень +5...+7 °С.
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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується сильний вітер з поривами до 20 м/с.

А у Києві пройде невеликий дощ. Крім того, можливий сильний південно-західний вітер.

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди

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