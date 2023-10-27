Прогноз погоды в Харькове и области на 20 октября.

Женщина с зонтиком. Иллюстративное фото: УНИАН

Пятница, 27 октября, принесет пасмурную погоду в Харькове и Харьковской области. Жителям региона следует подготовиться к дождливому дню с осадками утром и днем, которые могут быть значительными.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода в Харькове сегодня

В Харькове в глаза ожидается от 8 до 10 градусов тепла, а днем термометр показывает от 15 до 17 градусов.

Весь день в городе будет оставаться пасмурной. Утром сильный дождь к середине дня ослабевает и приближаясь к вечеру, должен прекратиться.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Погода в Харьковской области 27 октября

Температура воздуха в Харьковской области ночью будет 7-12 градусов тепла, а днем поднимется до 13-18 градусов.

Ветер дует с южного направления и будет иметь скорость 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что 27 октября будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть достаточно комфортной как для осени.