Прогноз погоды в Харькове и области на 20 октября.

Синоптики рассказали, ожидается ли дождь — погода в Харьковской области сегодня
Пятница, 27 октября, принесет пасмурную погоду в Харькове и Харьковской области. Жителям региона следует подготовиться к дождливому дню с осадками утром и днем, которые могут быть значительными.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Харькове сегодня
В Харькове в глаза ожидается от 8 до 10 градусов тепла, а днем термометр показывает от 15 до 17 градусов.
Весь день в городе будет оставаться пасмурной. Утром сильный дождь к середине дня ослабевает и приближаясь к вечеру, должен прекратиться.
Погода в Харьковской области 27 октября
Температура воздуха в Харьковской области ночью будет 7-12 градусов тепла, а днем поднимется до 13-18 градусов.
Ветер дует с южного направления и будет иметь скорость 5-10 м/с.
Напомним, что 27 октября будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть достаточно комфортной как для осени.
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