Прогноз погоди у Харкові та області на 20 жовтня

Жінка з парасолькою. Ілюстративне фото: УНІАН

П'ятниця, 27 жовтня, принесе хмарну погоду у Харкові та Харківській області. Мешканцям регіону слід підготуватися до дощового дня з опадами вранці та вдень, які можуть бути значними.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У самому Харкові в очі очікується від 8 до 10 градусів тепла, а вдень термометр показує від 15 до 17 градусів.

Увесь день погода в місті буде залишатися похмурою. Ранковий сильний дощ до середини дня слабшає і, наближаючись до вечора, повинен припинитися.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Погода у Харківській області 27 жовтня

Температура повітря в Харківській області вночі становитиме 7-12 градусів тепла, а вдень підніметься до 13-18 градусів.

Вітер дме з південного напрямку і матиме швидкість 5-10 м/с.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що 27 жовтня, буде дощити майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені.