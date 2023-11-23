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Синоптики рассказали, какие сюрпризы погода готовит завтра для харьковчан

23 ноября 2023 18:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на 24 ноября.
Мужчина идет по заснеженной улице. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Согласно прогнозу, завтра, 24 ноября, в Харькове и области ожидаются резкие изменения погодных условий. Этот день обещает харьковчанам многообразие погодных явлений: от снега и мокрого снега до гололеда и даже метели.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области на 24 ноября

Ночью и утром будет идти снег и мокрый снег, а днем местами возможна метель. Гололедица на дорогах станет дополнительным вызовом для водителей и пешеходов.

  • Порывы ветра ночью будут достигать 15-20 м/с, днем местами до 15-20 м/с;
  • Температура воздуха в Харьковской области: ночью -8...-3 °C, днем 0...+5 °C.
Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Какая будет погода в Харькове завтра

В Харькове ожидается облачная погода, но это всего лишь часть истории. Ночью вас встретит снег и мокрый снег, а днем придется противостоять небольшим осадкам в виде дождя и мокрого снега.

  • Порывы ветра ночью будут достигать 15-20 м/с, днем местами до 15-20 м/с;
  • Температура воздуха: ночью -6...-4 °C, днем +1...+3 °C.
Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Метеорологи призывают быть внимательными и осторожными, в том числе на дорогах, где ожидается образование гололеда.

Напомним, что в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.

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