Прогноз погоды в Харькове на 24 ноября.

Синоптики рассказали, какие сюрпризы погода готовит завтра для харьковчан
Согласно прогнозу, завтра, 24 ноября, в Харькове и области ожидаются резкие изменения погодных условий. Этот день обещает харьковчанам многообразие погодных явлений: от снега и мокрого снега до гололеда и даже метели.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области на 24 ноября
Ночью и утром будет идти снег и мокрый снег, а днем местами возможна метель. Гололедица на дорогах станет дополнительным вызовом для водителей и пешеходов.
- Порывы ветра ночью будут достигать 15-20 м/с, днем местами до 15-20 м/с;
- Температура воздуха в Харьковской области: ночью -8...-3 °C, днем 0...+5 °C.
Какая будет погода в Харькове завтра
В Харькове ожидается облачная погода, но это всего лишь часть истории. Ночью вас встретит снег и мокрый снег, а днем придется противостоять небольшим осадкам в виде дождя и мокрого снега.
- Порывы ветра ночью будут достигать 15-20 м/с, днем местами до 15-20 м/с;
- Температура воздуха: ночью -6...-4 °C, днем +1...+3 °C.
Метеорологи призывают быть внимательными и осторожными, в том числе на дорогах, где ожидается образование гололеда.
Напомним, что в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.
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