Прогноз погоды в Харькове на 24 ноября.

Мужчина идет по заснеженной улице. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно прогнозу, завтра, 24 ноября, в Харькове и области ожидаются резкие изменения погодных условий. Этот день обещает харьковчанам многообразие погодных явлений: от снега и мокрого снега до гололеда и даже метели.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области на 24 ноября

Ночью и утром будет идти снег и мокрый снег, а днем местами возможна метель. Гололедица на дорогах станет дополнительным вызовом для водителей и пешеходов.

Порывы ветра ночью будут достигать 15-20 м/с, днем местами до 15-20 м/с;

Температура воздуха в Харьковской области: ночью -8...-3 °C, днем 0...+5 °C.

Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Какая будет погода в Харькове завтра

В Харькове ожидается облачная погода, но это всего лишь часть истории. Ночью вас встретит снег и мокрый снег, а днем придется противостоять небольшим осадкам в виде дождя и мокрого снега.

Порывы ветра ночью будут достигать 15-20 м/с, днем местами до 15-20 м/с;

Температура воздуха: ночью -6...-4 °C, днем +1...+3 °C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Метеорологи призывают быть внимательными и осторожными, в том числе на дорогах, где ожидается образование гололеда.

Напомним, что в Украине ощутимо потеплеет, возможна оттепель. Однако в некоторых областях ожидается сильный ветер — местами штормовые порывы.