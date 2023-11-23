Прогноз погоди у Харкові та області на 24 листопада

Синоптики розповіли, які сюрпризи погода готує завтра для харків'ян
Згідно із прогнозом завтра, 24 листопада, у Харкові та області очікуються різкі зміни погодних умов. Цей день обіцяє харків'янам різноманіття погодних явищ: від снігу та мокрого снігу до ожеледі та навіть хуртовини.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харківській області 24 листопада
Вночі та вранці очікується сніг та мокрий сніг, а вдень місцями можлива хуртовина. Ожеледь на дорогах стане додатковим викликом для водіїв та пішоходів.
- Пориви вітру вночі досягатимуть 15-20 м/с, вдень місцями до 15-20 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі -3...-8°C, вдень 0...+5°C.
Якою буде погода в Харкові завтра
У Харкові очікується хмарна погода, але це лише частина історії. Уночі вас зустріне сніг та мокрий сніг, а вдень прийдеться протистояти невеликим опадам у вигляді дощу та мокрого снігу.
- Пориви вітру вночі досягатимуть 15-20 м/с, вдень місцями до 15-20 м/с;
- Температура повітря: вночі -4...-6°C, вдень +1...+3°C.
Метеорологи закликають бути уважними та обережними, зокрема на дорогах, де очікується утворення ожеледиці.
Нагадаємо, що в Україні відчутно потеплішає, можлива відлига. Проте в деяких областях очікується сильний вітер — місцями штормові пориви.
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