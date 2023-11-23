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Синоптики розповіли, які сюрпризи погода готує завтра для харків'ян

23 листопада 2023 18:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 24 листопада
Чоловік йде по засніженій вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Згідно із прогнозом завтра, 24 листопада, у Харкові та області очікуються різкі зміни погодних умов. Цей день обіцяє харків'янам різноманіття погодних явищ: від снігу та мокрого снігу до ожеледі та навіть хуртовини.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди в Харківській області 24 листопада

Вночі та вранці очікується сніг та мокрий сніг, а вдень місцями можлива хуртовина. Ожеледь на дорогах стане додатковим викликом для водіїв та пішоходів.

  • Пориви вітру вночі досягатимуть 15-20 м/с, вдень місцями до 15-20 м/с;
  • Температура повітря на Харківщині: вночі -3...-8°C, вдень 0...+5°C.
Метеорологічна карта Харківської області. Скриншот: windy.com

Якою буде погода в Харкові завтра

У Харкові очікується хмарна погода, але це лише частина історії. Уночі вас зустріне сніг та мокрий сніг, а вдень прийдеться протистояти невеликим опадам у вигляді дощу та мокрого снігу.

  • Пориви вітру вночі досягатимуть 15-20 м/с, вдень місцями до 15-20 м/с;
  • Температура повітря: вночі -4...-6°C, вдень +1...+3°C.
Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: windy.com

Метеорологи закликають бути уважними та обережними, зокрема на дорогах, де очікується утворення ожеледиці.

Нагадаємо, що в Україні відчутно потеплішає, можлива відлига. Проте в деяких областях очікується сильний вітер — місцями штормові пориви.

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