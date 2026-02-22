Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Жителей Харькова снова предупреждают об опасной погоде завтра

Жителей Харькова снова предупреждают об опасной погоде завтра

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 18:18
Какая будет погода в Харькове и области 23 февраля — прогноз синоптиков
Девушка зимой идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 февраля, погода в Харькове снова не будет радовать. Жителей города и области предупреждают о сложных погодных условиях — снеге, гололеде и тумане.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля

В Харькове завтра будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег днем, ночью осадков не будет. Кроме того, возможен слабый туман и гололед. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет -8...-10 °С, а днем около 0 °С.

Синоптики дали прогноз погоди у Харкові та Харківській області на понеділок, 22 лютого
Прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля. Фото: скриншот

В области днем также ожидается мокрый снег, туман и гололедица. Из-за этого движение транспорта может быть затруднено. Ночью осадков не прогнозируют.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 °С. Днем синоптики прогнозируют потепление — -3...+2 °С.

Погода в других регионах Украины

В Киеве новая неделя начнется с опасных погодных условий. Синоптики предупреждают о сильной гололедице и налипании снега. Поэтому в регионе объявлен первый уровень опасности.

Вместе с тем синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине. Уже завтра в большинстве регионов температура воздуха начнет подниматься. Морозы и холод будут медленно отступать.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Харьков снег зима морозы прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации