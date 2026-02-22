Какая будет погода в Харькове и области 23 февраля — прогноз синоптиков

Девушка зимой идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 февраля, погода в Харькове снова не будет радовать. Жителей города и области предупреждают о сложных погодных условиях — снеге, гололеде и тумане.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля

В Харькове завтра будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег днем, ночью осадков не будет. Кроме того, возможен слабый туман и гололед. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет -8...-10 °С, а днем около 0 °С.

Прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля. Фото: скриншот

В области днем также ожидается мокрый снег, туман и гололедица. Из-за этого движение транспорта может быть затруднено. Ночью осадков не прогнозируют.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 °С. Днем синоптики прогнозируют потепление — -3...+2 °С.

Погода в других регионах Украины

В Киеве новая неделя начнется с опасных погодных условий. Синоптики предупреждают о сильной гололедице и налипании снега. Поэтому в регионе объявлен первый уровень опасности.

Вместе с тем синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине. Уже завтра в большинстве регионов температура воздуха начнет подниматься. Морозы и холод будут медленно отступать.