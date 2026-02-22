Відео
Синоптики не порадували прогнозом погоди у Харкові на завтра

Синоптики не порадували прогнозом погоди у Харкові на завтра

Дата публікації: 22 лютого 2026 18:18
Прогноз погоди у Харкові на 23 лютого від гідрометцентру
Дівчина взимку йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Харків'янам у понеділок, 23 лютого, варто знову чекати на холодну погоду. Синоптики прогнозують сніг, туман та ожеледицю.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові та області на 23 лютого

У Харкові завтра буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг вдень, вночі опадів не буде. Крім того, можливий слабкий туман та ожеледь. На дорогах очікується ожеледиця.

Вітер південний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде -8...-10 °С, а вдень близько 0 °С.

Синоптики дали прогноз погоди у Харкові та Харківській області на понеділок, 22 лютого
Прогноз погоди у Харкові та області на 23 лютого. Фото: скриншот

В області вдень також очікується мокрий сніг, туман та ожеледиця. Через це рух транспорту може бути ускладненим. Вночі опадів не прогнозують.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 °С. Вдень синоптики прогнозують потепління — -3...+2 °С.

Погода в інших регіонах України

У Києві новий тиждень розпочнеться з небезпечних погодних умов. Синоптики попереджають про сильну ожеледицю та налипання снігу. Відтак в регіоні оголошено перший рівень небезпечності.

Разом з тим синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потепління в Україні. Вже від завтра в більшості регіонів температура повітря почне підніматися. Морози та холод поволі відступатимуть.

Харків сніг зима морози прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
