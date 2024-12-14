Прогноз погоды на Харьковщине на завтра, 15 декабря

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Ґвара Медіа

В Харькове и области в воскресенье, 15 декабря, облачно с прояснениями. Температура воздуха будет составлять -8...+2 °С.

Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Погода на Харьковщине 15 декабря

В области днем ожидается небольшой мокрый снег и слабое налипание мокрого снега. В то же время на дорогах будет гололедица.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 7-12 м/с, а днем местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

ночью -8...-3 °С;

днем -3...+2 °С.

В Харькове также будет облачно с прояснениями, ночью и днем небольшой мокрый снег, слабое налипание снега и гололедица.

По данным РЦГМ, ветер будет юго-западным, 7-12 м/с. В то же время температура воздуха будет колебаться на уровне:

ночью -6...-4 °С;

днем 0 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, синоптики предупреждают об усилении юго-западного ветра в Одессе и области сегодня ночью.

А жителей Львова предостерегли по поводу сильных порывов ветра завтра.