Прогноз погоди на Харківщині на завтра, 15 грудня

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

У Харкові та області у неділю, 15 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме -8...+2 °С.

Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 15 грудня

В області вночі та вдень очікується невеликий мокрий сніг та слабке налипання мокрого снігу. Водночас на дорогах — ожеледиця.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 7-12 м/с, а вдень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -8...-3 °С;

вдень -3...+2 °С.

У Харкові також буде хмарно з проясненнями, а вночі та вдень невеликий мокрий сніг, слабке налипання снігу та ожеледиця.

За даними РЦГМ, вітер буде південно-західним, 7-12 м/с. Водночас температура повітря коливатиметься на рівні:

вночі -6...-4 °С;

вдень 0 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптики попереджають про посилення південно-західного вітру в Одесі та області сьогодні вночі.

А мешканців Львова застерегли щодо сильних поривів вітру завтра.