Прогноз погоди на Харківщині на завтра, 15 грудня

Синоптики застерегли мешканців Харкова щодо погоди завтра
У Харкові та області у неділю, 15 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме -8...+2 °С.
Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 15 грудня
В області вночі та вдень очікується невеликий мокрий сніг та слабке налипання мокрого снігу. Водночас на дорогах — ожеледиця.
Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 7-12 м/с, а вдень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -8...-3 °С;
- вдень -3...+2 °С.
У Харкові також буде хмарно з проясненнями, а вночі та вдень невеликий мокрий сніг, слабке налипання снігу та ожеледиця.
За даними РЦГМ, вітер буде південно-західним, 7-12 м/с. Водночас температура повітря коливатиметься на рівні:
- вночі -6...-4 °С;
- вдень 0 °С.
Нагадаємо, синоптики попереджають про посилення південно-західного вітру в Одесі та області сьогодні вночі.
А мешканців Львова застерегли щодо сильних поривів вітру завтра.
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