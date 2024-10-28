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Синоптики предостерегают об опасной погоде на Харьковщине

28 октября 2024 13:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра, 29 октября
Лесной пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

В Харькове и Харьковской области во вторник, 29 октября, прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха ожидается в пределах +9…+14 °С.

Об этом сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Харьковщине 29 октября

По данным синоптиков, завтра в Харьковской области не ожидается существенных осадков. Ночью и утром будет туман, видимость будет 200-500 метров.

Прогнозируется северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +2...+7 °С, а днем +9...+14 °С.

В Харькове день пройдет без существенных осадков, а ночью и утром будет стоять туман. В городе прогнозируется северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +4...+6 °С, днем — +11...+13 °С.

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Скриншот поста Харьковского РЦГМ

Метеорологические явления 29 октября

Ночью и утром в Харькове и области ожидается туман, видимость будет 200-500 метров.

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Метеорологические явления. Фото: Харьковский РЦГМ

Пожарная опасность 29 октября

Завтра в Харьковской области погода будет способствовать повышенной угрозе возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

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Пожарная опасность. Фото: Харьковский РЦГМ

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко назвала области, куда завтра вернется тёплая погода.

А в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах.

Харьков осень погода прогноз погоды синоптик Харьковская область

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