Прогноз погоды в Харькове на завтра, 29 октября

Синоптики предостерегают об опасной погоде на Харьковщине
В Харькове и Харьковской области во вторник, 29 октября, прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха ожидается в пределах +9…+14 °С.
Об этом сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 29 октября
По данным синоптиков, завтра в Харьковской области не ожидается существенных осадков. Ночью и утром будет туман, видимость будет 200-500 метров.
Прогнозируется северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +2...+7 °С, а днем +9...+14 °С.
В Харькове день пройдет без существенных осадков, а ночью и утром будет стоять туман. В городе прогнозируется северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +4...+6 °С, днем — +11...+13 °С.
Метеорологические явления 29 октября
Ночью и утром в Харькове и области ожидается туман, видимость будет 200-500 метров.
Пожарная опасность 29 октября
Завтра в Харьковской области погода будет способствовать повышенной угрозе возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко назвала области, куда завтра вернется тёплая погода.
А в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах.
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