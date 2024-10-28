Прогноз погоди у Харкові та області на завтра, 29 жовтня

Лісова пожежа. Ілюстративне фото: ДСНС

У Харкові та Харківській області у вівторок, 29 жовтня, прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Температура повітря очікується в межах +9...+14 °С.

Про це повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 29 жовтня

За даними синоптиків, завтра на Харківщині не очікується істотних опадів. Вночі та вранці буде туман, видимість становитиме 200-500 метрів.

Прогнозують північно-західний вітер, 3-8 м/с. Температура повітря вночі буде +2...+7 °С, а вдень — +9...+14 °С.

У Харкові також день пройде без істотних опадів, а вночі та вранці стоятиме туман. У місті прогнозують північно-західний вітер, 3-8 м/с. Температура повітря вночі буде +4...+6 °С, вдень — +11...+13 °С.

Скриншот допису Харківського РЦГМ

Метеорологічні явища 29 жовтня

Вночі та вранці у вівторок в Харкові та області очікується туман, видимість буде 200-500 метрів.

Метеорологічні явища. Фото: Харківський РЦГМ

Пожежна небезпека 29 жовтня

Завтра на Харківщині погода сприятиме підвищеній загрозі виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека. Фото: Харківський РЦГМ

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко назвала області, куди завтра повернеться тепла погода.

А в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду завтра в деяких регіонах.