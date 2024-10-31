Метеорологическое предупреждение в Харькове — прогноз погоды 1 ноября

Синоптики предупредили об опасности — погода в Харькове на завтра
В Харькове и по области в пятницу, 1 ноября, погода принесет переменную облачность. Осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о метеорологической угрозе в виде сильного ветра.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 1 ноября
По прогнозам синоптиков в Харьковской области переменная облачность. Возможны небольшие осадки. Ветер днем будет сильным, порывистым, юго-западным направлением со скоростью до 20 м/с. Днем ослабнет до 7-12 м/с и сменит направление на западное.
Температура воздуха ночью будет 0...+5 °С, а днем потеплеет до +8...+13 °С.
Прогноз погоды в Харькове на 1 ноября.
В Харькове переменная облачность без существенных осадков. Днем возможны порывы ветра со скоростью 15-20 м/с, которые ослабеют до вечера и ночи. Температура ночью будет колебаться в пределах +2…+4 °С, а днем потеплеет до +10…+12 °С.
Ухудшение погодных условий в Харькове и области
Также синоптики предупреждают, что с 1 по 4 ноября в Харьковской области резко изменятся погодные условия под влиянием активных северо-западных циклонов. Возможны порывистые ветры со скоростью 17-22 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя, которые ближе к 3 ноября могут перейти в снег с дождем и вызвать гололедицу. Уже с 3 ноября температура воздуха прогнозировано снизится до -2 °С мороза.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды. Хотя в большинстве регионов сохранится теплая погода, будет сильный ветер.
Также специалисты ответили готовиться ли к магнитным бурям метеозависимым людям сегодня.
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