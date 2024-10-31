Метеорологическое предупреждение в Харькове — прогноз погоды 1 ноября

Сваленное дерево от ветра. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове и по области в пятницу, 1 ноября, погода принесет переменную облачность. Осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о метеорологической угрозе в виде сильного ветра.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 1 ноября

По прогнозам синоптиков в Харьковской области переменная облачность. Возможны небольшие осадки. Ветер днем будет сильным, порывистым, юго-западным направлением со скоростью до 20 м/с. Днем ослабнет до 7-12 м/с и сменит направление на западное.

Температура воздуха ночью будет 0...+5 °С, а днем потеплеет до +8...+13 °С.

Температурная карта Харьковской области по 1 ноября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове на 1 ноября.

В Харькове переменная облачность без существенных осадков. Днем возможны порывы ветра со скоростью 15-20 м/с, которые ослабеют до вечера и ночи. Температура ночью будет колебаться в пределах +2…+4 °С, а днем потеплеет до +10…+12 °С.

Ухудшение погодных условий в Харькове и области

Штормовое предупреждение 1 ноября. Фото: скриншот

Также синоптики предупреждают, что с 1 по 4 ноября в Харьковской области резко изменятся погодные условия под влиянием активных северо-западных циклонов. Возможны порывистые ветры со скоростью 17-22 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя, которые ближе к 3 ноября могут перейти в снег с дождем и вызвать гололедицу. Уже с 3 ноября температура воздуха прогнозировано снизится до -2 °С мороза.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды. Хотя в большинстве регионов сохранится теплая погода, будет сильный ветер.

Также специалисты ответили готовиться ли к магнитным бурям метеозависимым людям сегодня.