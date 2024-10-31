Метеорологічне попередження у Харкові — прогноз погоди 1 листопада

Повалене дерево від вітру. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові та по області у п'ятницю, 1 листопада, погода принесе мінливу хмарність. Опадів не очікується, проте, синоптики попереджають про метеорологічну загрозу у вигляді сильного вітру.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харківській області 1 листопада

За прогнозами синоптиків у Харківській області буде мінлива хмарність. Можливі невеликі локальні опади. Вітер вдень буде сильним, рвучким, південно-західного напрямку зі швидкістю до 20 м/с. Вдень послабшає до 7-12 м/с та змінить напрямок на західний.

Температура повітря вночі становитиме 0...+5 °С, а вдень потеплішає до +8...+13 °С.



Температурна карта Харківської області на 1 листопада. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада

У Харкові буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень можливі рвучкі пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с, які послабнуть до вечора та ночі. Температура вночі коливатиметься в межах +2...+4 °С, а вдень потеплішає до +10...+12 °С.

Погіршення погодних умов в Харкові та області

Штормове попередження 1 листопада. Фото: скриншот

Також синоптики попереджають, що з 1 до 4 листопада у Харківській області різко зміняться погодні умови під впливом активних північно-західних циклонів. Можливі рвучкі вітри зі швидкістю 17-22 м/с. Крім того, можливі опади у вигляді дощу, які ближче до 3 листопада можуть перейти у сніг з дощем та викликати ожеледицю. Вже з 3 листопада температура повітря прогнозовано знизиться до -2 °С морозу.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про різку зміну погоди. Хоча у більшості регіонів утримається тепла погода, буде сильний вітер.

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