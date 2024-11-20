Погода в Харькове 21 ноября - прогноз от синоптиков

Синоптики сделали предупреждение – погода в Харькове завтра
В Харьковской области в четверг, 21 ноября, прогнозируют ухудшение погодных условий: будут дожди и морозные ночи.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 21 ноября
В Харьковской области в четверг, 21 ноября, прогнозируют облачную погоду.
Днем порывы 25-27 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +4...+9 °C, а днем потеплеет до +9... +14 °C
Погода в Харькове 21 ноября
Ночью в Харькове 21 ноября будет небольшой дождь, днем значительно усилившийся.
Ночью ночью температура воздуха опустится до +6...8 °C, а днем потеплеет до +9...+14 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды на завтра, 21 ноября. Она назвала регионы, где будет снег и гололедица.
Также стало известно будут ли сегодня магнитные бури из-за высокой солнечной активности.
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