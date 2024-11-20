Погода в Харькове 21 ноября - прогноз от синоптиков

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харьковской области в четверг, 21 ноября, прогнозируют ухудшение погодных условий: будут дожди и морозные ночи.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 21 ноября

В Харьковской области в четверг, 21 ноября, прогнозируют облачную погоду.

Днем порывы 25-27 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +4...+9 °C, а днем потеплеет до +9... +14 °C

Предупреждение о метеорологических явлениях Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 21 ноября

Погода в Харькове 21 ноября Фото: скриншот

Ночью в Харькове 21 ноября будет небольшой дождь, днем значительно усилившийся.

Ночью ночью температура воздуха опустится до +6...8 °C, а днем потеплеет до +9...+14 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды на завтра, 21 ноября. Она назвала регионы, где будет снег и гололедица.

Также стало известно будут ли сегодня магнитные бури из-за высокой солнечной активности.