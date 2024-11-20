Погода у Харкові 21 листопада — прогноз від синоптиків

Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харківській області у четвер, 21 листопада, прогнозують погіршення погодних умов: будуть дощі та морозні ночі. Крім того, в регіоні буде сильний, рвучкий вітер.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харківській області 21 листопада

У Харківській області в четвер, 21 листопада, прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень він посилиться.

Буде рвучкий вітер південного напрямку зі швидкістю 17-22 м/с. Вдень місцями можливі сильні пориви 25-27 м/с. Вночі температура повітря опуститься до +4...+9 °C, а вдень потеплішає до +9...+14 °C

Попередження про метеорологічні явища. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Харкові 21 листопада

Погода у Харкові 21 листопада. Фото: скриншот

Вночі у Харкові 21 листопада буде невеликий дощ, який вдень значно посилиться. Вітер буде рвучким зі швидкістю 17-22 м/с південного напрямку.

Також вночі ночі температура повітря опуститься до +6...8 °C, а вдень потеплішає до +9...+14 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди на завтра, 21 листопада. Вона назвала регіони, де буде сніг та ожеледиця.

Також стало відомо чи будуть сьогодні магнітні бурі через високу сонячну активність.