Сырский рассказал, как россияне пытаются окружить Купянск

Командующий сухопутниками силами генерал Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска

Российские захватчики не прекращают вести наступательные действия в Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Пока они пытаются окружить Купянск, однако силы обороны дают им отпор.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.

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"Чтобы создать условия для блокирования Купянский противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка. Впрочем, несет значительные потери в живой силе. В связи с чем начал перекидывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения", — сообщил генерал.

Также враг проводит активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.

Направления русского наступления

В Лиманском направлении враг ведет наступление с целью вытеснения наших войск за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

Кроме того, россияне производят безуспешные штурмовые действия в районе сел Жиловка и Терны. Захватчики также осуществляют перемещение личного состава с территории Российской Федерации для доукомплектования штурмовых подразделений.

Также значительные усилия российские кафиры сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота.

"Несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов, наши воины устойчиво удерживают занимаемые рубежи, проявляют высокий профессионализм, мужество и героизм", — отметил Сырский.

Потери окупантов

На Востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских сил обороны. Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс.

В отличие от врага, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения.

"Только за ноябрь силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров", — рассказал генерал.

Отчет Сирского о положении на фронте. Фото: скриншот

Отчет Сирского о положении на фронте. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что оперативная ситуация на восточном направлении украинского фронта остается сложной. Враг продолжает свое наступление на передовой.