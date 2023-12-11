Сырский рассказал, как россияне пытаются окружить Купянск
Российские захватчики не прекращают вести наступательные действия в Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Пока они пытаются окружить Купянск, однако силы обороны дают им отпор.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.
Россияне пытаются окружить Купянск
"Чтобы создать условия для блокирования Купянский противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка. Впрочем, несет значительные потери в живой силе. В связи с чем начал перекидывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения", — сообщил генерал.
Также враг проводит активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.
Направления русского наступления
В Лиманском направлении враг ведет наступление с целью вытеснения наших войск за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.
Кроме того, россияне производят безуспешные штурмовые действия в районе сел Жиловка и Терны. Захватчики также осуществляют перемещение личного состава с территории Российской Федерации для доукомплектования штурмовых подразделений.
Также значительные усилия российские кафиры сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота.
"Несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов, наши воины устойчиво удерживают занимаемые рубежи, проявляют высокий профессионализм, мужество и героизм", — отметил Сырский.
Потери окупантов
На Востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских сил обороны. Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс.
В отличие от врага, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения.
"Только за ноябрь силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров", — рассказал генерал.
Ранее мы сообщали, что оперативная ситуация на восточном направлении украинского фронта остается сложной. Враг продолжает свое наступление на передовой.
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