Сирський розповів, як росіяни намагаються оточити Куп'янськ

Командуючий сухопутники силами генерал Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська

Російські загарбники не припиняють вести наступальні дії на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Наразі вони намагаються оточити Куп'янськ, проте сили оборони дають їм відсіч.

Про це повідоми командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський.

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Росіяни намагаються оточити Куп'янськ

"Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві", — повідомив генерал.

Також ворог проводить активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

Напрямки російського наступу

На Лиманському напрямку ворог веде наступ з метою витіснення наших військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

Окрім того, росіяни провадґть безуспішні штурмові дії в районі сіл Житлівка і Терни. Загарбники також здійснюють переміщення особового складу з території Російської федерації для доукомплектування штурмових підрозділів.

Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.

"Попри складні умови та безперевні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм", — зазначив Сирський..

Втрати окупантів

На Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Не зважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс.

На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.

"Лише за листопад сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів", — розповів генерал.

Звіт Сирського про стан на фронті. Фото: скриншот

Звіт Сирського про стан на фронті. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що оперативна ситуація на східному напрямку українського фронту залишається складною. Ворог продовжує свій наступ на передовій.