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Главная Харьков Сырский посетил Харьковщину и обсудил усиление обороны

Сырский посетил Харьковщину и обсудил усиление обороны

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 12:52
Сырский посетил Харьковскую область и изучил оперативную ситуацию
Александр Сырский в Харьковской области. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский два дня работал в подразделениях в Харьковской области. Он в деталях изучил оперативную ситуацию.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в субботу, 5 июля.

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Сырский в Харьковской области

"Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Сирський у Харківській області
Александр Сырский в Харьковской области. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
Олександр Сирський на Харківщині
Михаил Драпатый и Александр Сырский в Харьковской области. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

На Харьковщине он работал вместе с командующим Объединенных сил — командующим ОСУВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым.

Сырский рассказал, что на Южнослобожанском направлении украинские воины за прошедшую неделю отражали в целом более 60 российских штурмов. В то же время около десятка боев идут ежедневно и в дальнейшем.

Сирський працює на Харківщині
Александр Сырский в Харьковской области. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сырский обсудил с командованием подразделений ВСУ и Нацгвардии пути усиления устойчивости обороны. Он выяснил первоочередные потребности и запросы защитников, а также отдал указания для решения проблемных вопросов.

"Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков", — добавил Сырский.

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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский рассказал, что за полгода украинские воины уничтожили более 230 тысяч российских оккупантов.

Ранее главнокомандующий ВСУ запретил скопление защитников и военной техники на полигонах.

война ВСУ Украина Харьковская область Александр Сырский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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