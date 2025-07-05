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Головна Харків Сирський відвідав Харківщину та обговорив посилення оборони

Сирський відвідав Харківщину та обговорив посилення оборони

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Дата публікації: 5 липня 2025 12:52
Сирський відвідав Харківщину та вивчив оперативну ситуацію
Олександр Сирський у Харківській області. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський два дні працював у підрозділах у Харківській області. Він в деталях вивчив оперативну ситуацію.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook у суботу, 5 липня.

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Сирський у Харківській області

"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський у Харківській області
Олександр Сирський у Харківській області. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
Олександр Сирський на Харківщині
Михайло Драпатий та Олександр Сирський у Харківській області. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

На Харківщині він працював разом з командувачем Об’єднаних сил — командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-майором Михайлом Драпатим.

Сирський розповів, що на Південнослобожанському напрямку українські воїни за минулий тиждень відбивали загалом понад 60 російських штурмів. Водночас близько десятка боїв точаться щодня й надалі.

Сирський працює на Харківщині
Олександр Сирський у Харківській області. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сирський обговорив із командуванням підрозділів ЗСУ та Нацгвардії шляхи посилення стійкості оборони. Він зʼясував першочергові потреби та запити захисників, а також віддав вказівки для розвʼязання проблемних питань.

"Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників", — додав Сирський.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський розповів, що за пів року українські воїни знищили понад 230 тисяч російських окупантів.

Раніше головнокомандувач ЗСУ заборонив скупчення захисників та військової техніки на полігонах.

війна ЗСУ Україна Харківська область Олександр Сирський
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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