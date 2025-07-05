Сирський відвідав Харківщину та вивчив оперативну ситуацію

Олександр Сирський у Харківській області. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський два дні працював у підрозділах у Харківській області. Він в деталях вивчив оперативну ситуацію.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook у суботу, 5 липня.

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Сирський у Харківській області

"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський у Харківській області. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Михайло Драпатий та Олександр Сирський у Харківській області. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

На Харківщині він працював разом з командувачем Об’єднаних сил — командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-майором Михайлом Драпатим.

Сирський розповів, що на Південнослобожанському напрямку українські воїни за минулий тиждень відбивали загалом понад 60 російських штурмів. Водночас близько десятка боїв точаться щодня й надалі.

Олександр Сирський у Харківській області. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сирський обговорив із командуванням підрозділів ЗСУ та Нацгвардії шляхи посилення стійкості оборони. Він зʼясував першочергові потреби та запити захисників, а також віддав вказівки для розвʼязання проблемних питань.

"Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників", — додав Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський розповів, що за пів року українські воїни знищили понад 230 тисяч російських окупантів.

Раніше головнокомандувач ЗСУ заборонив скупчення захисників та військової техніки на полігонах.