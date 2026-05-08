Ситуация на АЗС Харьковщины: цены на топливо по состоянию на 8 мая

АЗС в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 8 мая, на заправках Харьковской области наблюдается определенная корректировка стоимости нефтепродуктов. После периода роста в начале недели, по состоянию на сегодня цены продемонстрировали тенденцию к незначительному снижению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо

По последним данным, средняя стоимость топлива в регионе сегодня составляет:

бензин А-95 премиум — 77,14 грн/л;

бензин А-95 — 72,08 грн/л;

бензин А-92 — 66,53 грн/л;

дизельное топливо — 88,06 грн/л;

автомобильный газ — 48,10 грн/л.

Как изменились цены за сутки

Анализ рынка свидетельствует, что за последние сутки стоимость большинства видов топлива снизилась после пиковых значений среды и четверга. В частности, бензин марки А-95 премиум подешевел на 14 копеек по сравнению со вчерашним показателем в 77,28 грн/л. Популярный А-95 сбросил в цене 25 копеек (вчера он стоил 72,33 грн/л).

Наиболее заметным стало снижение стоимости дизельного топлива, которое упало на 59 копеек — с 88,65 грн/л до 88,06 грн/л. Также на 40 копеек снизилась цена на А-92 (с 66,93 грн/л до 66,53 грн/л). При этом стоимость автомобильного газа осталась неизменной — 48,10 грн/л.

Читайте также:

Почему цены начали колебаться

Текущую динамику эксперты объясняют определенной стабилизацией оптовых закупочных цен и насыщением рынка после предыдущего скачка. Несмотря на сложные логистические условия в прифронтовой Харьковской области и постоянные атаки врага на объекты топливной инфраструктуры, сетям удается поддерживать необходимые запасы ресурса.

Значительную роль также играет стабильность валютного курса в последние несколько дней, что сдерживает дальнейшее подорожание импортного ресурса. Однако аналитики отмечают, что ситуация остается напряженной из-за военных рисков, поэтому любые изменения в ситуации с безопасностью или на мировом рынке нефти могут снова толкнуть цены вверх.

Напомним, что реальная стоимость на конкретных АЗС может отличаться от среднестатистической в зависимости от маркетинговой политики отдельных сетей.

Как сообщали Новини.LIVE, в среду , 6 мая, на заправках Харьковской области зафиксировано очередное повышение стоимости основных видов топлива. Ситуация в регионе демонстрирует стабильную тенденцию к росту, что заставляет водителей все чаще пересматривать свои расходы.

Также Новини.LIVE писали, что утром 2 мая российские захватчики беспилотниками атаковали Харьков. В городе зафиксировали попадание в автосалон и на территорию автозаправочной станции. На местах сейчас работают экстренные службы.