Ситуація на АЗС Харківщини: ціни на пальне станом на 8 травня

АЗС у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 8 травня, на заправках Харківської області спостерігається певне коригування вартості нафтопродуктів. Після періоду зростання на початку тижня, станом на сьогодні ціни продемонстрували тенденцію до незначного зниження.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне

За останніми даними, середня вартість пального в регіоні сьогодні становить:

бензин А-95 преміум — 77,14 грн/л;

бензин А-95 — 72,08 грн/л;

бензин А-92 — 66,53 грн/л;

дизельне пальне — 88,06 грн/л;

автомобільний газ — 48,10 грн/л.

Як змінилися ціни за добу

Аналіз ринку свідчить, що за останню добу вартість більшості видів пального знизилася після пікових значень середи та четверга. Зокрема, бензин марки А-95 преміум подешевшав на 14 копійок порівняно з учорашнім показником у 77,28 грн/л. Популярний А-95 скинув у ціні 25 копійок (учора він коштував 72,33 грн/л).

Найбільш помітним стало зниження вартості дизельного пального, яке впало на 59 копійок — з 88,65 грн/л до 88,06 грн/л. Також на 40 копійок знизилася ціна на А-92 (з 66,93 грн/л до 66,53 грн/л). При цьому вартість автомобільного газу залишилася незмінною — 48,10 грн/л.

Чому ціни почали коливатися

Поточну динаміку експерти пояснюють певною стабілізацією оптових закупівельних цін та насиченням ринку після попереднього стрибка. Попри складні логістичні умови в прифронтовій Харківській області та постійні атаки ворога на об'єкти паливної інфраструктури, мережам вдається підтримувати необхідні запаси ресурсу.

Значну роль також відіграє стабільність валютного курсу в останні кілька днів, що стримує подальше подорожчання імпортного ресурсу. Проте аналітики зауважують, що ситуація залишається напруженою через воєнні ризики, тому будь-які зміни в безпековій ситуації або на світовому ринку нафти можуть знову штовхнути ціни вгору.

Нагадаємо, що реальна вартість на конкретних АЗС може відрізнятися від середньостатистичної залежно від маркетингової політики окремих мереж.

