Харьковское направление — какая ситуация на фронте

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Родион Кудряшов рассказал, какая сейчас ситуация на фронте на Харьковском направлении. Он отметил, что враг продолжает наращивать потенциал.

Об этом Родион Кудряшов сказал в эфире Вечір.LIVE.

Военный о ситуации на Харьковском направлении

Военный Родион Кудряшов отметил, что на Харьковском направлении продолжается усиление позиций врага. По его словам, поселок Боровая остается ключевой точкой боевых действий.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса отметил, что ситуация на линии фронта остается сложной.

"Третий армейский корпус находится на данную минуту на Харьковском направлении. Ситуация на линии фронта остается сложной. Противник наращивает свой потенциал и пытается всевозможными методами добиться своей цели — это главное направление удара именно поселок Боровая, который является логистическим хабом всего плацдарма Вооруженных сил Украины на том берегу.

На сегодня ситуация очень динамичная на нашем отрезке фронта", — рассказал Кудряшов.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги деятельности украинской армии в течение июля. По его словам, месяц оказался чрезвычайно сложным, поскольку российский агрессор интенсивно наступал почти по всей линии фронта.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовых войск Олегом Апостолом. Обсуждали ситуацию по всей линии боевых действий.