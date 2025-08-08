Харківський напрямок — яка ситуація на фронті

Українські військові під час виконання бойових завдань. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов розповів, яка зараз ситуація на фронті на Харківському напрямку. Він зазначив, що ворог продовжує нарощувати потенціал.

Про це Родіон Кудряшов сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Військовий про ситуацію на Харківському напрямку

Військовий Родіон Кудряшов зазначив, що на Харківському напрямку триває посилення позицій ворога. За його словами, селище Борова залишається ключовою точкою бойових дій.

Заступник командира Третього армійського корпусу наголосив, що ситуація на лінії фронту залишається складною.

"Третій армійський корпус перебуває на дану хвилину на Харківському напрямку. Ситуація на лінії фронту залишається складною. Противник нарощує свій потенціал і намагається всілякими методами домогтися своєї цілі — це головний напрямок удару саме селище Борова, який є логістичним хабом всього плацдарму Збройних сил України на тому березі.

На сьогодні ситуація є дуже динамічною на нашому відтинку фронту", — розповів Кудряшов.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки діяльності української армії протягом липня. За його словами, місяць виявився надзвичайно складним, оскільки російський агресор інтенсивно наступав майже по всій лінії фронту.

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом. Обговорювали ситуацію по всій лінії бойових дій.