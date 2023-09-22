Сел за решетку: в Харьковской области осудили псевдоминира

Человек за решеткой в тюрьме. Иллюстративное фото: shutterstock

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который сообщал правоохранителям ложную информацию о минировании. Суд отправил его за решетку на 2 года.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Прокуроры доказали, что мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, имея не снятую и не погашенную судимость, совершил новое преступление. По данным следствия, вечером 26 июня этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил пошутить.

"Мужчина позвонил в полицию и сообщил о подготовке взрыва на территории птицефабрики, расположенной на территории с. Просяное Харьковского района. Деятельность предприятия в этой связи была временно дезорганизована", — рассказывают правоохранители.

Правоохранители "оценили" эту шутку и разоблачили мужчину.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Суд признал виновным мужчину в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, который грозит гибелью людей и другими тяжелыми последствиями. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Напомним, что неизвестные сообщили о минировании Малиновского районного суда в Одессе.

Также мы писали о том, что в Киеве о "заминировании" всех средних школ столицы. По словам очевидцев, всех школьников немедленно вывели на улицу.