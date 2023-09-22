Сів за ґрати за жарт: у Харківській області засудили псевдомінера

Людина за ґратами у в'язниці. Ілюстративне фото: shutterstock

На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який повідомляв правоохоронцям неправдиву інформацію про мінування. Суд відправив його за ґрати на 2 роки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, маючи не зняту і не погашену судимість, вчинив новий злочин. За даними слідства, ввечері 26 червня цього року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив пожартувати.

"Чоловік зателефонував до поліції і повідомив про підготовку вибуху на території птахофабрики, розташованої на території с. Просяне Харківського району. Діяльність підприємства у зв’язку з цим була тимчасово дезорганізована", — розповідають правоохоронці.

Правоохоронці "оцінили" цей жарт і викрили чоловіка.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Суд визнав винним чоловіка у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками. Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що невідомі повідомили про мінування Малиновського районного суду в Одесі.

Також ми писали про те, що у Києві про "замінування" всіх середніх шкіл столиці. За словами очевидців, усіх школярів негайно вивели на вулицю.