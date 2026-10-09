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Главная Харьков Скандал с ТЦК в Харькове: пострадала 73-летняя женщина

Скандал с ТЦК в Харькове: пострадала 73-летняя женщина

Ua ru
9 октября 2026 13:29
В Харькове сотрудник ТЦК толкнул 73-летнюю женщину
Военные ТЦК рядом с людьми. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове во время мобилизационных мероприятий получила травму 73-летняя женщина. По предварительным данным, она вмешалась в конфликт между мужчинами в военной форме и гражданским лицом. Один из военнослужащих толкнул женщину, после чего она упала и получила телесные повреждения. Полиция уже установила личность мужчины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

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Конфликт с ТЦК

8 октября в полицию обратился мужчина, который сообщил о травмировании своей 73-летней матери в Индустриальном районе Харькова. По предварительным данным правоохранителей, утром женщина увидела через камеру видеонаблюдения мужчин в военной форме, которые проводили мобилизационные мероприятия. Она вышла на улицу, чтобы вмешаться в конфликт.

Во время стычки один из мужчин толкнул женщину. Она упала и получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Что говорят в ТЦК

В Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили, что проверяют обстоятельства происшествия после распространения видео конфликта в социальных сетях. По предварительной версии ТЦК, конфликт возник после того, как один из граждан начал вести себя агрессивно и напал на военнослужащих группы оповещения. Во время стычки военнослужащий, защищаясь, оттолкнул женщину, которая вмешалась в конфликт.

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"Харьковский областной ТЦК и СП оказывает содействие органам досудебного расследования, предоставляет необходимую информацию и обеспечивает доступ к материалам, необходимым для объективного выяснения обстоятельств", — говорится в заявлении ТЦК.

Какое наказание грозит

Следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2 возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Досудебное расследование продолжается.

Другие инциденты с ТЦК

Ранее в Харьковской области завершили расследование в отношении шестерых военнослужащих районного ТЦК, которых обвиняют в похищении и пытках двух гражданских мужчин. По данным ГБР, военные незаконно проникли в частный дом, силой вывезли мужчин в помещение ТЦК, избивали их и угрожали оружием. Одного из потерпевших ранили выстрелом из боевого пистолета. Следствие считает, что к организации преступления причастен майор, занимавший руководящую должность в одном из районных ТЦК. Обвинительный акт уже передан в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов подчеркнул необходимость изменений в мобилизационных процессах. По его словам, силовые задержания граждан не помогают армии, а лишь дискредитируют Вооруженные силы Украины и подрывают доверие к государству.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове мужчина напал на военнослужащих ТЦК и представителя полиции во время оповещения военнообязанных. В результате нападения трое военных получили ранения. Полицейский применил оружие и попал нападавшему в ногу. Мужчину задержали, а правоохранители возбудили уголовное дело.

Харьков полиция Новости Харькова мобилизация ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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