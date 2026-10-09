У Харкові співробітник ТЦК штовхнув 73-річну жінку

Військові ТЦК біля людей. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові під час мобілізаційних заходів травмувалася 73-річна жінка. За попередніми даними, вона втрутилася в конфлікт між чоловіками у військовій формі та громадянином. Один із військовослужбовців штовхнув жінку, після чого вона впала й зазнала тілесних ушкоджень. Поліція вже встановила особу чоловіка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

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Конфлікт із ТЦК

8 жовтня до поліції звернувся чоловік, який повідомив про травмування своєї 73-річної матері в Індустріальному районі Харкова. За попередніми даними правоохоронців, уранці жінка побачила через камеру відеоспостереження чоловіків у військовій формі, які проводили мобілізаційні заходи. Вона вийшла на вулицю, щоб втрутитися в конфлікт.

Під час сутички один із чоловіків штовхнув жінку. Вона впала та зазнала тілесних ушкоджень. Потерпілу доправили до медичного закладу.

Що кажуть у ТЦК

У Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що перевіряють обставини події після поширення відео конфлікту в соціальних мережах. За попередньою версією ТЦК, конфлікт виник після того, як один із громадян почав поводитися агресивно та напав на військовослужбовців групи оповіщення. Під час сутички військовослужбовець, захищаючись, відштовхнув жінку, яка втрутилася в конфлікт.

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"Харківський обласний ТЦК та СП сприяє органам досудового розслідування, надає необхідну інформацію та забезпечує доступ до матеріалів, потрібних для об’єктивного з’ясування обставин", — йдеться у заяві ТЦК.

Яке покарання загрожує

Слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Досудове розслідування триває.

Інші інциденти з ТЦК

Раніше на Харківщині завершили розслідування щодо шістьох військовослужбовців районного ТЦК, яких обвинувачують у викраденні та катуванні двох цивільних чоловіків. За даними ДБР, військові незаконно проникли до приватного будинку, силоміць вивезли чоловіків до приміщення ТЦК, били їх і погрожували зброєю. Одного з потерпілих поранили пострілом із бойового пістолета. Слідство вважає, що до організації злочину причетний майор, який обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК. Обвинувальний акт уже передали до суду. Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов наголосив на необхідності змін у мобілізаційних процесах. За його словами, силові затримання громадян не допомагають війську, а лише дискредитують Збройні сили України та підривають довіру до держави.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та представника поліції під час оповіщення військовозобов’язаних. Унаслідок нападу троє військових отримали поранення. Поліцейський застосував зброю та влучив нападнику в ногу. Чоловіка затримали, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.