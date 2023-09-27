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Бешеный кот укусил женщину на Харьковщине: в районе ввели карантин

27 сентября 2023 19:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бешеный кот укусил женщину на Харьковщине: в районе ввели карантин
Бешеный кот. Фото: infopotik.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно в селе Ивановка Чугуевского района Харьковской области произошел случай нападения бешеного домашнего кота на местную жительницу. После инцидента кота убили и захоронили, однако специалисты из Госпродпотребслужбы впоследствии эксгумировали тело животного и отправили его на экспертизу. 

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

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Сообщается, что в ответ на этот инцидент в Ивановке был введен карантин из-за бешенства. Опасной территорией также было признано село Михайловка и прилегающие охотничьи угодья, а в селе Волохов Яр Изюмского района введен режим наблюдения.

Отмечается, что это уже пятый случай обнаружения бешенства в Чугуевском районе с начала текущего года. Недавно в селе Михайловка произошло нападение бешеного бездомного кота на ребенка.

Что такое бешенство

Бешенство является смертельным вирусным заболеванием, которое может передаться человеку при укусе инфицированного животного. Вирус входит в организм через царапины или слизистые оболочки и атакует центральную нервную систему. Своевременное антирабическое вмешательство может спасти жизнь пострадавшего.

Защита от бешенства

Госпродпотребслужба рекомендует:

  • тщательно соблюдать регламент ухода за собаками, кошками и другими домашними животными, проводить им ежегодные прививки от бешенства;
  • избегать взаимодействия с дикими и бездомными животными; объяснить детям риски контакта с ними для предотвращения заражения не только бешенством, но и другими опасными заболеваниями;
  • быть бдительными, если заметите необычное или агрессивное поведение у какого-либо домашнего животного без видимых причин, и сообщить о таких случаях в Госпродпотребслужбу;
  • при нахождении трупов животных не прикасаться к ним, не снимать шкуру, и незамедлительно уведомить Госпродпотребслужбу;
  • не убивать домашнее животное после того, как оно укусило или поцарапало человека; животное должно быть помещено под 10-дневное наблюдение;
  • при получении укуса от какого-либо животного — немедленно обращаться к врачу.

Напомним, что в городе Бровары на Киевщине обнаружили бешенство у домашнего котенка. Животное приобрели по интернет-объявлению, оно не было привито.

Ранее в Печерском районе столицы обнаружили бешенство у умершего бездомного кота.

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