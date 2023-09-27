Скажений кіт вкусив жінку на Харківщині: у районі ввели карантин

Скажений кіт. Фото: infopotik.com.ua

Нещодавно в селі Іванівка Чугуївського району Харківської області стався випадок нападу скаженого домашнього кота на місцеву мешканку. Після інциденту кота вбили та поховали, проте фахівці з Держпродспоживслужби згодом ексгумували тіло тварини та відправили її на експертизу.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

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Повідомляється, що у відповідь на цей інцидент в Іванівці було запроваджено карантин через сказ. Небезпечною територією також було визнано село Михайлівка та прилеглі мисливські угіддя, а в селі Волохів Яр Ізюмського району запроваджено режим спостереження.

Зазначається, що це вже п'ятий випадок виявлення сказу у Чугуївському районі з початку цього року. Нещодавно у селі Михайлівка стався напад шаленого бездомного кота на дитину.

Що таке сказ

Сказ є смертельним вірусним захворюванням, яке може передатися людині за укусу інфікованої тварини. Вірус входить в організм через подряпини або слизові оболонки та атакує центральну нервову систему. Своєчасне антирабічне втручання може врятувати потерпілого.

Захист від сказу

Держпродспоживслужба рекомендує:

ретельно дотримуватись регламенту догляду за собаками, кішками та іншими домашніми тваринами, проводити їм щорічні щеплення від сказу;

уникати взаємодії з дикими та безпритульними тваринами; пояснити дітям ризики контакту з ними для запобігання зараженню не тільки сказом, а й іншими небезпечними захворюваннями;

бути пильними, якщо помітите незвичайну чи агресивну поведінку у будь-якої домашньої тварини без видимих причин, і повідомити про такі випадки до Держпродспоживслужби;

при знаходженні трупів тварин не торкатися їх, не знімати шкуру і негайно повідомити Держпродспоживслужбу;

не вбивати домашню тварину після того, як вона вкусила чи подряпала людину; тварина має бути поміщена під 10-денне спостереження;

при отриманні укусу від будь-якої тварини — негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, що у місті Бровари на Київщині виявили сказ у домашнього кошеняти. Тварину придбали за інтернет-оголошенням, вона не була щеплена.

Раніше в Печерському районі столиці виявили сказ у померлого бездомного кота.