Сколько харьковчанам в этом году стоит поставить дома елку
Журналисты нашей редакции отправились на рынок в Харькове, чтобы узнать цены на елки и новогодний декор. В этом году из-за переноса праздников торговцы поспешили начать продажи. Привезли разные елки, стоимость которых колеблется от 200 до 1000 гривен в зависимости от размера и сорта. В какую сумму обойдется харьковчанам елка и украшения на нее читайте в материале Новини.LIVE.
Стоимость елей на харьковских рынках
С подходом Рождества в Харькове начались активные продажи елок, принеся свежий дух праздника и веселых приготовлений. По словам продавца, в этом году из-за переноса праздников торговлю пришлось начать раньше, но спрос на разные размеры елок остается высоким.
"Привезли 3 вида, чтобы харьковчане даже в такой трудный час могли повысить себе настроение", - делится продавец Сергей.
С распространением разных видов елок приходит и вариативность в ценах. Наиболее роскошная среди них – крымская елка с большими и пушистыми ветвями. Ее стоимость в зависимости от размера составляет примерно 1000 гривен. Обычная средняя елка доступна по цене от 200 до 400 гривен.
Уже несколько лет подряд главным признаком новогодних елок легального происхождения считаются одноразовые бирки со специальным штрихкодом, по которому можно узнать место роста елки.
Стоимость искусственных елок
Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета, цены на искусственные елки зависят от размера материала и страны производителя. На стоимость дерева влияет также наличие декора и дополнительных аксессуаров.
По данным мэрии:
- настольные елки до 50 см стоят от 150 грн,
- литая полуметровая елка в горшке – от 300 грн,
- елки и сосны высотой один метр – от 600 до 1,8 тыс. грн,
- елки и сосны высотой два метра – от 1 тыс. до 6 тыс. грн.
В департаменте добавили, что цены на венки из искусственной хвои колеблются от 250 до 750 грн.
Украшения для елок в Харькове
Также следует учесть, что расходы на внутреннее оформление не ограничиваются стоимостью елки. Согласно анализу цен в мэрии Харькова, цены на новогодний декор распределены на разные категории:
Пластиковые шары:
- Набор из 12 шт (диаметр – 30 мм): от 35 до 50 грн.
- Набор из 6 шт (60 мм): от 85 до 95 грн.
- Большой набор из 75 шт: от 800 до 1 тыс. грн.
Стеклянные украшения:
- От 80 до 1,8 тыс. грн. (в наборах от 2 до 12 шт).
Гирлянды:
- От 70 грн. (на 20 ламп) до 1,2 тыс. грн. (на 140 ламп).
Верхушки для елки:
- От 75 до 450 грн.
Бусы:
- От 35 до 300 грн.
Искусственный снег:
- От 40 до 120 грн.
Фигурки Санты или Святого Николая высотой 30-60 см стоят от 500 до 1,8 тысяч, маленькие гномы 15-25 см – от 50 до 350 грн, а большие гномы – от 250 до 1,5 тысяч.
Выбирая свое новогоднее оформление, жители Харькова могут создать неповторимое праздничное настроение в своих домах. Ведь стоимость украшений – это не только затраты, но и инвестиция в атмосферу радости и тепла на год.
Также мы писали о том, что когда украшать елку на Новый год-2024 и где ее лучше не ставить.
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