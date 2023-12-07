Сколько харьковчанам в этом году стоит поставить дома елку

Елки на рынке в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Журналисты нашей редакции отправились на рынок в Харькове, чтобы узнать цены на елки и новогодний декор. В этом году из-за переноса праздников торговцы поспешили начать продажи. Привезли разные елки, стоимость которых колеблется от 200 до 1000 гривен в зависимости от размера и сорта. В какую сумму обойдется харьковчанам елка и украшения на нее читайте в материале Новини.LIVE.

Стоимость елей на харьковских рынках

С подходом Рождества в Харькове начались активные продажи елок, принеся свежий дух праздника и веселых приготовлений. По словам продавца, в этом году из-за переноса праздников торговлю пришлось начать раньше, но спрос на разные размеры елок остается высоким.

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"Привезли 3 вида, чтобы харьковчане даже в такой трудный час могли повысить себе настроение", - делится продавец Сергей.

Продавцы упаковывают елку на рынке в Харькове. Фото: Новини.LIVE.

С распространением разных видов елок приходит и вариативность в ценах. Наиболее роскошная среди них – крымская елка с большими и пушистыми ветвями. Ее стоимость в зависимости от размера составляет примерно 1000 гривен. Обычная средняя елка доступна по цене от 200 до 400 гривен.

Елки на рынке в Харькове. Фото: Новини.LIVE.

Уже несколько лет подряд главным признаком новогодних елок легального происхождения считаются одноразовые бирки со специальным штрихкодом, по которому можно узнать место роста елки.

Бирки для елок. Фото: Новини.LIVE.

Стоимость искусственных елок

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета, цены на искусственные елки зависят от размера материала и страны производителя. На стоимость дерева влияет также наличие декора и дополнительных аксессуаров.

По данным мэрии:

настольные елки до 50 см стоят от 150 грн,

литая полуметровая елка в горшке – от 300 грн,

елки и сосны высотой один метр – от 600 до 1,8 тыс. грн,

елки и сосны высотой два метра – от 1 тыс. до 6 тыс. грн.

В департаменте добавили, что цены на венки из искусственной хвои колеблются от 250 до 750 грн.

Покупатели выбирают искусственные елки. Фото: УНИАН

Украшения для елок в Харькове

Также следует учесть, что расходы на внутреннее оформление не ограничиваются стоимостью елки. Согласно анализу цен в мэрии Харькова, цены на новогодний декор распределены на разные категории:

Пластиковые шары:

Набор из 12 шт (диаметр – 30 мм): от 35 до 50 грн.

Набор из 6 шт (60 мм): от 85 до 95 грн.

Большой набор из 75 шт: от 800 до 1 тыс. грн.

Стеклянные украшения:

От 80 до 1,8 тыс. грн. (в наборах от 2 до 12 шт).

Гирлянды:

От 70 грн. (на 20 ламп) до 1,2 тыс. грн. (на 140 ламп).

Верхушки для елки:

От 75 до 450 грн.

Бусы:

От 35 до 300 грн.

Искусственный снег:

От 40 до 120 грн.

Фигурки Санты или Святого Николая высотой 30-60 см стоят от 500 до 1,8 тысяч, маленькие гномы 15-25 см – от 50 до 350 грн, а большие гномы – от 250 до 1,5 тысяч.

Новогодние фигурки в витрине магазина. Фото: УНИАН

Выбирая свое новогоднее оформление, жители Харькова могут создать неповторимое праздничное настроение в своих домах. Ведь стоимость украшений – это не только затраты, но и инвестиция в атмосферу радости и тепла на год.

Также мы писали о том, что когда украшать елку на Новый год-2024 и где ее лучше не ставить.