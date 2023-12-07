Скільки харків'янам цьогоріч коштує поставити вдома ялинку

Ялинки на ринку у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Журналісти нашої редакції вирушили на ринок у Харкові, аби дізнатись ціни на ялинки та новорічний декор. Цього року, через перенесення свят, торговці поспішили розпочати продажі. Привезли різноманітні ялинки, вартість яких коливається від 200 до 1000 гривень залежно від розміру та сорту. В яку суму обійдеться харкв'янам ялинка та прикраси на неї — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Вартість ялинок на харківських ринках

З підходом Різдва в Харкові розпочались активні продажі ялинок, що принесло свіжий подих свята та веселих приготувань. За словами продавця, цього року через перенесення свят торгівлю довелося розпочати раніше, але попит на різні розміри ялинок залишається високим.

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Продавці пакують ялинку на ринку у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Із розповсюдженням різноманітних видів ялинок приходить і варіативність у цінах. Найбільш розкішна серед них — кримська ялинка з великими та пухнастими гілками. Її вартість, залежно від розміру, становить приблизно 1000 гривень. Звичайна середня ялинка доступна за ціною від 200 до 400 гривень.

Ялинки на ринку у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Вже кілька років поспіль, головною ознакою новорічних ялинок легального походження вважаються одноразові бірки зі спеціальним штрихкодом, за яким можна дізнатися місце зростання ялинки.

Бірки для ялинок. Фото: Новини.LIVE

Вартість штучних ялинок

Як повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, ціни на штучні ялинки залежать від розміру, матеріалу та країни виробника. На вартість дерева також впливає наявність декору і додаткових аксесуарів.

За даними мерії:

настільні ялинки до 50 см коштують від 150 грн,

лита півметрова ялинка в горщику — від 300 грн,

ялинки та сосни висотою один метр — від 600 до 1,8 тис. грн,

ялинки та сосни висотою два метри — від 1 тис. до 6 тис. грн.

У департаменті додали, що ціни на вінки зі штучної хвої коливаються від 250 до 750 грн.

Покупці вибирають штучні ялинки. Фото: УНІАН

Прикраси для ялинок у Харкові

Також слід врахувати, що витрати на внутрішнє оформлення не обмежуються лише вартістю ялинки. Згідно з аналізом цін у мерії Харкова, ціни на новорічний декор розподілені на різні категорії:

Пластикові кулі:

Набір з 12 шт (діаметр — 30 мм): від 35 до 50 грн.

Набір з 6 шт (60 мм): від 85 до 95 грн.

Великий набір з 75 шт: від 800 до 1 тис. грн.

Скляні прикраси:

Від 80 до 1,8 тис. грн (у наборах від 2 до 12 шт).

Гірлянди:

Від 70 грн (на 20 ламп) до 1,2 тис. грн (на 140 ламп).

Верхівки для ялинки:

Від 75 до 450 грн.

Намиста:

Від 35 до 300 грн.

Штучний сніг:

Від 40 до 120 грн.

Фігурки Санти або Святого Миколая висотою 30-60 см коштують від 500 до 1,8 тисячі, маленькі гноми 15-25 см — від 50 до 350 грн, а великі гноми — від 250 до 1,5 тисячі.

Новорічні фігурки у вітрині магазину. Фото: УНІАН

Обираючи своє новорічне оформлення, мешканці Харкова мають можливість створити неповторний святковий настрій у своїх домівках. Адже вартість прикрас — це не лише витрати, а й інвестиція в атмосферу радості та тепла на цілий рік.

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