Планируют ли в Харькове поздравлять женщин с 8 марта - опрос

Мужчины в очереди за цветами. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 8 марта, будут отмечать День борьбы за права женщин и гендерное равенство. Большинство мужчин будут дарить своим любимым цветы и подарки.

Об этом у жителей Харькова расспросила корреспондентка Новини.LIVE.

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Новини.LIVE спросили у четырех жителей Харькова, планируют ли они поздравлять женщин с праздником и сколько средств потратят на цветы и подарки.

"Конечно буду поздравлять. Утром пойду за цветами для любимой жены, для самых ценных сотрудников. Для мамы, бабушки, тети", — сказал первый мужчина.

Другой считает, что женщинам 8 марта нужно дарить тюльпаны и конфеты и "все, что только можно".

Третий мужчина, которого спросила наша журналистка, планирует потратить на цветы и подарки около 3000-4000 гривен. Он поделился, что обычно поздравляет по-разному, в зависимости от того, сколько женщин-членов семьи находится в Харькове

"Конечно буду поздравлять всех наших женщин, это праздник. Потрачу минимум 3000-5000 гривен на цветы и примерно столько же на подарки", — рассказал четвертый опрошенный.

Ранее Новини.LIVE спросили у мужчин Львова, как они будут поздравлять женщин с 8 марта.

Кроме того, мы объяснили, какие цветы уместно дарить своим любимым, а какие — мамам, сестрам и подругам.