Чи планують у Харкові вітати жінок з 8 березня — опитування

Чоловіки в черзі за квітами. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 8 березня, відзначатимуть День боротьби за права жінок і гендерну рівність. Більшість чоловіків даруватимуть своїм коханим квіти та подарунки.

Про це у мешканців Харкова розпитала кореспондентка Новини.LIVE.

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Новини.LIVE запитали у чотирьох мешканців Харкова, чи планують вони вітати жінок зі святом та скільки коштів витратять на квіти й подарунки.

"Звичайно, вітатиму. Вранці піду за квітами для коханої дружини, для найцінніших співробітників. Для мами, бабусі, тітки", — сказав перший чоловік.

Інший вважає, що жінкам 8 березня потрібно дарувати тюльпани й цукерки та "все, що тільки можна".

Третій чоловік, якого запитала наша журналістка, планує витратити на квіти та подарунки близько 3000-4000 гривень. Він поділився, що зазвичай вітає по-різному, залежно від того, скільки жінок-членів сім'ї перебуває у Харкові.

"Звичайно, буду вітати всіх наших жінок, це свято. Витрачу мінімум 3000-5000 гривень на квіти і приблизно стільки ж на подарунки", — розповів четвертий опитаний.

Раніше Новини.LIVE запитали у чоловіків Львова, як вони будуть вітати жінок з 8 березня.

Крім того, ми пояснили, які квіти доречно дарувати своїм коханим, а які — мамам, сестрам та подругам.