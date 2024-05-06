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Совершил в нетрезвом состоянии ДТП и скрылся с места происшествия — в Харькове задержали водителя

6 мая 2024 18:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Совершил в нетрезвом состоянии ДТП и скрылся с места происшествия — в Харькове задержали водителя
Автомобиль, на котором совершили ДТП. Фото: Патрульная полиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове в воскресенье, 6 мая, неизвестный совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места. Впоследствии правоохранители смогли разыскать его и обнаружили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram.

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Совершил ДТП и скрылся с места

"Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что водитель автомобиля Ford совершил столкновение, после чего уехал в неизвестном направлении. Инспекторы передали описание автомобиля в радиоэфир и приступили к поиску", — говорится в сообщении.

Позже на улице Академика Павлова правоохранители заметили и остановили авто, у которого были характерные повреждения для этой аварии. Они обнаружили, что у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти соответствующий осмотр, на который он согласился.

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Пострадавший автомобиль на месте ДТП. Фото: Патрульная полиция

Во время проверки на приборе Drager результат составил 2.45 промилле, с чем водитель был не согласен, а на предложение пройти повторный осмотр в медицинском заведении отказался.

Полиция отстранила водителя от управления и составила административные протоколы. В дальнейшем дело будет рассматриваться судом.

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Скриншот поста полиции Харьковской области

Напомним, в Киеве задержан 19-летний водитель BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину. Ему сообщено о подозрении в нарушении ПДД.

Также мы писали, что в Киеве в Соломенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик DAF перевернулся на тротуар.

ДТП
Харьков
авария
полиция
водители

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