Совершил в нетрезвом состоянии ДТП и скрылся с места происшествия — в Харькове задержали водителя

Автомобиль, на котором совершили ДТП. Фото: Патрульная полиция

В Харькове в воскресенье, 6 мая, неизвестный совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места. Впоследствии правоохранители смогли разыскать его и обнаружили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram.

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Совершил ДТП и скрылся с места

"Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что водитель автомобиля Ford совершил столкновение, после чего уехал в неизвестном направлении. Инспекторы передали описание автомобиля в радиоэфир и приступили к поиску", — говорится в сообщении.

Позже на улице Академика Павлова правоохранители заметили и остановили авто, у которого были характерные повреждения для этой аварии. Они обнаружили, что у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти соответствующий осмотр, на который он согласился.

Пострадавший автомобиль на месте ДТП. Фото: Патрульная полиция

Во время проверки на приборе Drager результат составил 2.45 промилле, с чем водитель был не согласен, а на предложение пройти повторный осмотр в медицинском заведении отказался.

Полиция отстранила водителя от управления и составила административные протоколы. В дальнейшем дело будет рассматриваться судом.

Скриншот поста полиции Харьковской области

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