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Скоїв у нетверезому стані ДТП і зник з місця події — у Харкові затримали водія

6 травня 2024 18:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скоїв у нетверезому стані ДТП і зник з місця події — у Харкові затримали водія
Авто, на якому скоїли ДТП. Фото: Патрульна поліція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові в неділю, 6 травня, невідомий скоїв дорожньо-транспортну пригоду і втік з місця. Згодом правоохоронці змогли розшукати його й виявили, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області в Telegram.

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"Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Ford здійснив зіткнення, після чого поїхав у невідомому напрямку. Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук", — йдеться у повідомленні.

Пізніше на вулиці Академіка Павлова правоохоронці помітили та зупинили авто, у якого були характерні пошкодження для цієї аварії. Вони виявили, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння, та запропонували йому пройти відповідний огляд, на який він погодився. 

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Постраждале авто на місці ДТП. Фото: Патрульна поліція

Під час перевірки на приладі Drager результат становив 2.45 проміле, з чим водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі відмовився.

Поліція відсторонила водія від керування та склала на нього адміністративні протоколи. Надалі справу розглядатиме суд.

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Скриншот допису поліції Харківської області

Нагадаємо, у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

Також ми писали, що у Києві в Солом'янському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка DAF перевернулася на тротуар.

ДТП
Харків
аварія
поліція
водії

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