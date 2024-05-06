Скоїв у нетверезому стані ДТП і зник з місця події — у Харкові затримали водія

Авто, на якому скоїли ДТП. Фото: Патрульна поліція

У Харкові в неділю, 6 травня, невідомий скоїв дорожньо-транспортну пригоду і втік з місця. Згодом правоохоронці змогли розшукати його й виявили, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області в Telegram.

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Вчинив ДТП і втік з місця

"Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Ford здійснив зіткнення, після чого поїхав у невідомому напрямку. Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук", — йдеться у повідомленні.

Пізніше на вулиці Академіка Павлова правоохоронці помітили та зупинили авто, у якого були характерні пошкодження для цієї аварії. Вони виявили, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння, та запропонували йому пройти відповідний огляд, на який він погодився.

Постраждале авто на місці ДТП. Фото: Патрульна поліція

Під час перевірки на приладі Drager результат становив 2.45 проміле, з чим водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі відмовився.

Поліція відсторонила водія від керування та склала на нього адміністративні протоколи. Надалі справу розглядатиме суд.

Скриншот допису поліції Харківської області

Нагадаємо, у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

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