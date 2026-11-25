Сладкие подарки на День Николая в Харькове: актуальные цены
К Дню святого Николая в Харькове растёт спрос на сладкие подарки для детей. В магазинах можно найти шоколадные наборы, фигурки, пряники и адвент-календари. Стоимость зависит от наполнения, веса и оформления. При этом за год такие подарки подорожали.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сколько стоят сладкие наборы
В Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харькова проанализировали цены на сладкие подарки накануне праздника. Больше всего вариантов среди шоколадных наборов. Их стоимость составляет от 90 до 700 грн. Отдельно можно приобрести шоколадные фигурки — цены на них начинаются от 35 грн за штуку.
Также в продаже есть наборы печенья и пряников, которые можно украсить самостоятельно. В комплект входит глазурь для декорирования. Такие подарки стоят от 160 до 350 грн.
Цены на адвент-календари
Еще один вариант подарка к празднику — адвент-календари с шоколадом и конфетами. Их можно приобрести по цене от 100 до 800 грн. В целом стоимость сладких подарков зависит от веса, состава, производителя и оформления набора.
По данным департамента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на подарочные наборы сладостей выросли на 5–10%.
Календарь рождественских праздников в Украине
В Украине рождественско-новогодний цикл охватывает несколько важных церковных и народных праздников. После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь большинство неподвижных праздников отмечают на 13 дней раньше.
Основные рождественские праздники и их даты:
- 30 ноября — День апостола Андрея Первозванного. Накануне, 29 ноября, традиционно устраивают Андреевские вечеринки с обрядами и калитой.
- 4 декабря — День святой Варвары. В народной традиции в этот день молились о здоровье и благополучии.
- 5 декабря — День святого Саввы. Один из традиционных зимних праздников.
- 6 декабря — День святого Николая. Дети находят подарки под подушками или у кровати.
- 24 декабря — Сочельник. Накануне Рождества семьи собираются за праздничным ужином. Традиционно готовят 12 постных блюд, среди которых кутья и узвар.
- 25 декабря — Рождество Христово. Один из важнейших христианских праздников, посвященный рождению Иисуса Христа. Верующие посещают богослужения, собираются с родными и колядуют.
- 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы. Церковный праздник в честь Девы Марии.
- 27 декабря — День святого Стефана. Почитают первого христианского мученика.
- 31 декабря — Щедрый вечер, или Маланка. По народным обычаям в этот вечер ходят по домам с колядками, готовят обильный ужин и водят Маланку.
- 1 января — День святого Василия и Новый год. По традиции утром юноши и мужчины ходят по домам, желая хозяевам достатка и благополучия.
- 5 января — Второй Сочельник, или Голодная кутья. Накануне Крещения семьи вновь собираются за постным ужином.
- 6 января — Крещение, или Богоявление. Христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В храмах освящают воду.
- 7 января — Собор Иоанна Крестителя. День почитания святого Иоанна, крестившего Иисуса Христа.
Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что замораживать социальные выплаты во время войны и экономических трудностей недопустимо. Вместо этого государство должно рассмотреть возможность снижения налогов на продукты питания и другие товары первой необходимости.
Также мы писали, что в Харьковской области резко вырос спрос на дрова для отопления. С начала сезона лесничества области уже продали более 110 тысяч м³ топливной древесины. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в некоторых районах покупателям приходится ждать, тогда как в прифронтовых общинах дрова доступны без задержек.