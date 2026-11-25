Дівчинка та Святий Миколай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

До Дня святого Миколая в Харкові зростає попит на солодкі подарунки для дітей. У магазинах можна знайти шоколадні набори, фігурки, пряники та адвент-календарі. Вартість залежить від наповнення, ваги та оформлення. Водночас за рік такі подарунки стали дорожчими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Вартість солодких подарунків. скриншот із Telegram

Скільки коштують солодкі набори

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова проаналізували ціни на солодкі подарунки напередодні свята. Найбільше варіантів є серед шоколадних наборів. Їхня вартість становить від 90 до 700 грн. Окремо можна придбати шоколадні фігурки — ціни на них починаються від 35 грн за штуку.

Також у продажу є набори печива та пряників, які можна прикрасити самостійно. До комплекту входить глазур для декорування. Такі подарунки коштують від 160 до 350 грн.

Ціни на адвент-календарі

Ще один варіант подарунка до свята — адвент-календарі з шоколадом і цукерками. Їх можна придбати за ціною від 100 до 800 грн. Загалом вартість солодких подарунків залежить від ваги, складу, виробника та оформлення набору.

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За даними департаменту, порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на подарункові набори солодощів зросли на 5–10%.

Календар різдвяних свят в Україні

В Україні різдвяно-новорічний цикл охоплює кілька важливих церковних і народних свят. Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар більшість нерухомих свят відзначають на 13 днів раніше.

Основні різдвяні свята та їхні дати:

30 листопада — День апостола Андрія Первозваного. Напередодні, 29 листопада, традиційно влаштовують Андріївські вечорниці з обрядами та калитою.

4 грудня — День святої Варвари. У народній традиції цього дня молилися про здоров'я та добробут.

5 грудня — День святого Сави. Одне з традиційних зимових свят.

6 грудня — День святого Миколая. Діти знаходять подарунки під подушками або біля ліжка.

24 грудня — Святвечір. Напередодні Різдва родини збираються за святковою вечерею. Традиційно готують 12 пісних страв, серед яких кутя та узвар.

25 грудня — Різдво Христове. Одне з найважливіших християнських свят, присвячене народженню Ісуса Христа. Віряни відвідують богослужіння, збираються з рідними та колядують.

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці. Церковне свято на честь Діви Марії.

27 грудня — День святого Стефана. Вшановують першого християнського мученика.

31 грудня — Щедрий вечір, або Маланка. За народними звичаями, цього вечора щедрують, готують багату вечерю та водять Маланку.

1 січня — День святого Василя та Новий рік. За традицією, вранці хлопці та чоловіки ходять посівати, бажаючи господарям достатку й добробуту.

5 січня — Другий Святвечір, або Голодна кутя. Напередодні Водохреща родини знову збираються за пісною вечерею.

6 січня — Водохреще, або Богоявлення. Християни згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. У храмах освячують воду.

7 січня — Собор Івана Хрестителя. День вшанування святого Івана, який охрестив Ісуса Христа.

Зазначимо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що заморожувати соціальні виплати під час війни та економічних труднощів неприпустимо. Натомість держава має розглянути можливість зниження податків на продукти харчування та інші товари першої необхідності.

Також ми писали, що на Харківщині різко зріс попит на дрова для опалення. Від початку сезону лісництва області вже продали понад 110 тисяч м³ паливної деревини. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас у частині районів покупцям доводиться чекати, тоді як у прифронтових громадах дрови доступні без затримок.