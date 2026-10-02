СБУ задержала четырёх агентов ГРУ в Харькове и Харьковской области

Следили за военными в Харькове: разоблачили агентов РФ
В Харькове раскрыли агентурную сеть российской военной разведки. Четверо задержанных собирали данные об украинских военных, сотрудниках правоохранительных органов и судьях, а также корректировали удары по городу и области. Часть агентов использовала служебный доступ и возможности для слежки. Участники сети уже взяты под стражу.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Подробности дела
Среди задержанных были руководитель отдела безопасности компании мобильной связи и его подчиненный. По заданию российской разведки они собирали персональные данные украинских военных, правоохранителей и судей. Агенты также должны были добыть информацию о прокуроре и судьях, занимавшихся уголовным производством в отношении пропагандиста. Для этого они использовали доступ к программному обеспечению мобильного оператора, с помощью которого можно получать данные о телефонных соединениях и геолокации абонентов.
Нанесение ударов
Еще одной участницей сети была сотрудница местного оборонного предприятия. Она сдавала квартиру украинским военным, а во время общения пыталась узнать адреса дислокации подразделений и маршруты их передвижения. По данным следствия, женщина также наводила российские удары на предприятие, где работала.
Другой агент вместе с сотрудниками подразделения безопасности мобильного оператора ездил по Харькову и прилегающим районам на служебном автомобиле. Во время поездок он снимал на смарт-часы оборонные объекты, в частности запасные командные пункты, фортификации и блокпосты.
Укрывательство пропагандиста
По заказу российской стороны участники сети также укрывали в конспиративной квартире в Харькове мужчину, которого ранее осудили за оправдание вооруженной агрессии России. По данным следствия, фигурантов завербовал через знакомого харьковчанина, который ещё до начала полномасштабной войны уехал в Россию. Там он начал работать на российскую военную разведку в качестве связного.
Что грозит
Контрразведчики СБУ своевременно раскрыли агентурную группу и после документирования ее деятельности задержали всех четверых участников. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время все фигуранты находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Разоблачение предателей
Это не первый случай разоблачения людей, подозреваемых в передаче российской стороне информации об украинских военных в Харьковской области. Ранее правоохранители разоблачили мужчину, который через Telegram передавал данные о перемещении военных колонн, полевых лагерях, воинских частях и позициях ПВО, а также отправлял координаты объектов в Харькове и области. По данным следствия, после передачи отдельных координат по ним впоследствии были зафиксированы вражеские удары.
Во время обыска у него изъяли три мобильных телефона, которые, по версии правоохранителей, он постоянно менял для конспирации. В августе мужчину задержали, а впоследствии обвинительный акт передали в суд. Обвиняемый находится под стражей, признал вину, раскаялся и, по данным прокуратуры, способствовал раскрытию уголовного преступления.
Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области задержали жителя Чугуевского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. Он выявлял места дислокации Сил обороны, передавал их координаты российским спецслужбам и устанавливал замаскированные видеокамеры вблизи вероятных позиций украинских военных. С помощью этих устройств оккупанты планировали в режиме реального времени следить за передвижениями защитников и корректировать ракетные, авиационные и дронные удары.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.