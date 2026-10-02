СБУ затримала чотирьох агентів ГРУ у Харкові та області

Затримання одного з агентыв. Фото: Служба безпеки Украъни

У Харкові викрили агентурну мережу російської воєнної розвідки. Четверо затриманих збирали дані про українських військових, правоохоронців і суддів, а також коригували удари по місту та області. Частина агентів використовувала службовий доступ і можливості для стеження. Учасників мережі вже взяли під варту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Деталі справи

Серед затриманих були керівник відділу безпеки компанії мобільного зв’язку та його підлеглий. За завданням російської розвідки вони збирали персональні дані українських військових, правоохоронців і суддів. Агенти також мали завдання дізнатися інформацію про прокурора та суддів, які займалися кримінальним провадженням щодо пропагандиста. Для цього вони використовували доступ до програмного забезпечення мобільного оператора, за допомогою якого можна отримувати дані про телефонні з’єднання та геолокацію абонентів.

Наведення ударів

Ще однією учасницею мережі була працівниця місцевого оборонного підприємства. Вона здавала квартиру українським військовим, а під час спілкування намагалася дізнатися адреси дислокації підрозділів і маршрути їхнього пересування. За даними слідства, жінка також наводила російські удари на підприємство, де працювала.

Інший агент разом із працівниками підрозділу безпеки мобільного оператора їздив Харковом і прилеглими районами на службовому автомобілі. Під час поїздок він знімав на смартгодинник оборонні об’єкти, зокрема запасні командні пункти, фортифікації та блокпости.

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Переховування пропагандиста

На замовлення російської сторони учасники мережі також переховували у конспіративній квартирі в Харкові чоловіка, якого раніше засудили за виправдовування збройної агресії Росії. За даними слідства, фігурантів завербував через знайомого харків’янина, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до Росії. Там він почав працювати на російську воєнну розвідку як зв’язковий.

Що загрожує

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну групу та після документування її діяльності затримали всіх чотирьох учасників. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття зрадників

Це не перший випадок викриття людей, яких підозрюють у передачі російській стороні інформації про українських військових на Харківщині. Раніше правоохоронці викрили чоловіка, який через Telegram передавав дані про переміщення військових колон, польові табори, військові частини та позиції ППО, а також надсилав координати об’єктів у Харкові та області. За даними слідства, після передачі окремих координат за ними згодом зафіксували ворожі удари.

Під час обшуку в нього вилучили три мобільні телефони, які, за версією правоохоронців, він постійно змінював для конспірації. У серпні чоловіка затримали, а згодом обвинувальний акт передали до суду. Обвинувачений перебуває під вартою, визнав провину, розкаявся та, за даними прокуратури, сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. Він шукав місця розташування Сил оборони, передавав їхні координати російським спецслужбам і встановлював замасковані відеокамери поблизу ймовірних позицій українських військових. Через ці пристрої окупанти планували в режимі реального часу стежити за пересуванням захисників і коригувати ракетні, авіаційні та дронові удари.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.