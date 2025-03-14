СБУ разоблачила теракт на Харьковщине — оккупанты взорвали своего 15-летнего агента

Российский агент и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли теракт в Харьковской области, во время которого российские оккупанты подорвали своего 15-летнего агента. В начале февраля он принес взрывчатку в воинскую часть Национальной гвардии.

Об этом сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины в Telegram в пятницу, 14 марта.

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СБУ задержала 28-летнюю соучастницу теракта — безработную из Харькова, которая по инструкциям захватчиков изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) для несовершеннолетнего агента.

В результате взрыва 15-летний фигурант и военнослужащий, которому адресовалась "посылка", погибли на месте.

"По данным контрразведки СБУ, взрывчатка была снаряжена дополнительными поражающими элементами и мобильным телефоном для дистанционной активации. Готовый СВУ женщина положила в спортивную сумку и оставила в своем подъезде. Оттуда ее забрал местный школьник, которого оккупанты втянули в преступную деятельность через Telegram-канал по поиску "легких денег", — говорится в сообщении.

После этого парень заказал такси и выехал в подразделение Нацгвардии. Известно, что оккупанты отслеживали весь его маршрут с помощью GPS-навигации.

Когда захватчики подтвердили прибытие фигуранта к месту назначения, они дистанционно подорвали СВУ, устранив своего агента как "нежелательного свидетеля".

Впоследствии контрразведчики СБУ установили местонахождение агента, изготовившей взрывное устройство. Ее задержали по адресу проживания.

У женщины нашли составляющие к новому СВУ и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с россиянами.

Обыски у агента РФ. Фото: СБУ

Обыски у агента РФ. Фото: СБУ

Обыски у агента РФ. Фото: СБУ

Наказание для агента

СБУ сообщила подозрение задержанной по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, приведшем к гибели людей);

ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).

Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"СБУ предостерегает украинцев: спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они подрывают своих агентов, используют их "втемную", а затем избавляются как от лишних свидетелей. Если вам или вашим знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте — вас хотят убить", — говорится в сообщении.

О попытках вербовки призывают сообщать в чат-бот СБУ "Спали "ФСБешника".

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ совместно с Нацполицией задержали шестерых агентов РФ, причастных к поджогам стратегических объектов.

Также СБУ разоблачила агента ФСБ РФ в Государственном космическом агентстве. Его задержали в Министерстве стратегической промышленности.