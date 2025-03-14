СБУ викрила теракт на Харківщині — окупанти підірвали свого 15-річного агента

Російська агентка та співробітник СБУ. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України розкрили теракт у Харківській області, під час якого російські окупанти підірвали свого 15-річного агента. На початку лютого він приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України у Telegram у пʼятницю, 14 березня.

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СБУ затримала 28-річну співучасницю теракту — безробітну з Харкова, яка за інструкціями загарбників виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП) для неповнолітнього агента.

Внаслідок вибуху 15-річний фігурант та військовослужбовець, якому адресувалася "посилка", загинули на місці.

"За даними контррозвідки СБУ, вибухівку було споряджено додатковими вражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації. Готовий СВП жінка поклала в спортивну сумку та залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупанти втягнули у злочинну діяльність через Telegram-канал із пошуку "легких грошей", — йдеться у повідомленні.

Після цього хлопець замовив таксі та виїхав до підрозділу Нацгвардії. Відомо, що окупанти відстежували увесь його маршрут за допомогою GPS-навігації.

Коли загарбники підтвердили прибуття фігуранта до місця призначення, вони дистанційно підірвали СВП, усунувши свого агента як "небажаного свідка".

Згодом контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження агентки, що виготовила вибуховий пристрій. Її затримали за адресою проживання.

У жінки знайшли складові до нового СВП та мобільний телефон із доказами співпраці з росіянами.

Обшуки в агентки РФ. Фото: СБУ

Обшуки в агентки РФ. Фото: СБУ

Обшуки в агентки РФ. Фото: СБУ

Покарання для агентки

СБУ повідомила підозру затриманій за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"СБУ застерігає українців: спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити", — йдеться у повідомленні.

Про спроби вербування закликають повідомляти у чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника".

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ спільно з Нацполіцією затримали шістьох агентів РФ, причетних до підпалів стратегічних об’єктів.

Також СБУ викрила агента ФСБ РФ у Державному космічному агентстві. Його затримали в Міністерстві стратегічної промисловості.