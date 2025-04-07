В Харькове мастеров осудили из-за гибели газовиков в 2023 году

Поисковые работы в траншее. Фото: ГСЧС Харьковской области

В Харькове двух должностных лиц газораспределительного предприятия признали в суде виновными в нарушении правил безопасности, что привело к гибели людей. Речь идет о трагедии, которая произошла в декабре 2023 года, когда, во время проведения аварийных работ на улице Шевченко, из-за грубых нарушений правил охраны труда в траншее без креплений погибли двое рабочих.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Речь идет о работниках Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" — мастере смены и старшем мастере. Следствие установило, что обвиняемые допускали подчиненных к выполнению работ в опасных условиях, а также не обеспечили надлежащего контроля и не оформили необходимых документов.

Оба фигуранта признали вину и заключили соглашения о признании виновности с прокуратурой. Суд также учел смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, возмещение расходов на погребение и морального вреда семьям погибших, положительные характеристики с места работы, а также важность предприятия для энергетической безопасности в условиях войны.

Поисковые работы. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Обвиняемые, по данным суда, ранее не судимы, активно работали во время боевых действий после 24 февраля 2022 года, а также участвовали в ликвидации последствий обстрелов.

По результатам рассмотрения суд назначил каждому из них наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободил от отбывания этого срока с испытанием на год. На них возложены обязанности периодически являться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Суд постановил также взыскать с каждого по 4543,68 грн в пользу государства для возмещения расходов на судебную экспертизу.

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