У Харкові майстрів засудили через загибель газовиків у 2023 році

Пошукові роботи у траншеї. Фото: ДСНС Харківської області

У Харкові двох посадовців газорозподільного підприємства визнали в суді винними у порушенні правил безпеки, що призвело до загибелі людей. Йдеться про трагедію, яка сталася у грудні 2023 року коли, під час проведення аварійних робіт на вулиці Шевченка, через грубі порушення правил охорони праці у траншеї без кріплень загинули двоє робітників.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Йдеться про працівників Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України" — майстра зміни та старшого майстра. Слідство встановило, що обвинувачені допускали підлеглих до виконання робіт у небезпечних умовах, а також не забезпечили належного контролю та не оформили необхідних документів.

Обидва фігуранти визнали провину та уклали угоди про визнання винуватості з прокуратурою. Суд також врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття, відшкодування витрат на поховання та моральної шкоди родинам загиблих, позитивні характеристики з місця роботи, а також важливість підприємства для енергетичної безпеки в умовах війни.

Пошукові роботи. Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Обвинувачені, за даними суду, раніше не судимі, активно працювали під час бойових дій після 24 лютого 2022 року, а також брали участь у ліквідації наслідків обстрілів.

За результатами розгляду суд призначив кожному з них покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив від відбування цього терміну з випробуванням на рік. На них покладено обов’язки періодично з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Суд постановив також стягнути з кожного по 4543,68 грн на користь держави для відшкодування витрат на судову експертизу.

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