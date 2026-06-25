Разминирование Харьковской области: расчищено почти 84 гектара территории

Саперы проводят разминирование территорий. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

В Харьковской области продолжаются работы по разминированию территорий, пострадавших в результате боевых действий. За прошедшую неделю специалисты обследовали десятки гектаров земли и важные объекты инфраструктуры. В целом удалось очистить почти 84 гектара территории области. Также саперы обезвредили сотни опасных предметов.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Статистика разминирования. Фото: Харьковская ОВА

Разминирование территорий

Системную организацию работ по разминированию и обеспечению безопасности в Харьковской области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности. За неделю специалисты обследовали почти 35 гектаров сельскохозяйственных угодий, более 12 гектаров лесных территорий, около километра газопроводов и почти километр линий электропередач.

Кроме того, проверено более 4 километров автомобильных дорог и 15 домовладений. После проведения работ к электросети повторно подключили 33 159 абонентов.

Сколько обезвредили

В ходе разминирования специалисты обнаружили и уничтожили 923 взрывоопасных предмета. Жителей области призывают не приближаться к подозрительным находкам. В случае обнаружения опасных предметов необходимо немедленно сообщать по номерам 101 или 102.

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Опасная находка

Отметим, что недавно в Дергачах в Харьковской области саперы изъяли 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу, которая не взорвалась после атаки российских военных. Во время удара РФ жители частного дома услышали грохот и падение неразорвавшейся авиабомбы. В результате было разрушено хозяйственное здание.

На место происшествия прибыли саперы и эвакуировали жителей близлежащих домов. С помощью инженерной техники специалисты ГСЧС на глубине около пяти метров извлекли боеприпас, транспортировали его на подрывную площадку и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Как сообщали Новини.LIVЕ, в Харьковской области трое гражданских лиц подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете во время прогулки возле остановки общественного транспорта. В результате взрыва один человек скончался на месте от полученных травм, а двое других получили тяжелые ранения. Трагедия произошла вблизи одного из деоккупированных сел Богодуховского района, где до сих пор сохраняется высокая минная опасность.

Также Новини.LIVЕ сообщали, что утром 22 июня под удар вражеского беспилотника попало село Оришанка Золочевской общины. В результате взрыва полностью уничтожен автомобиль, а также частично поврежден частный жилой дом. Информация о пострадавших или раненых среди местных жителей в спасательные службы не поступала.